Detalles de la riqueza de Purbaya Yudhi Sadewa, que se convirtió en el nuevo ministro de finanzas, reemplaza a Sri Mulyani

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto nombrado oficialmente Purbaya Yudhi Sadewa como Ministro de finanzas En la reorganización del gabinete rojo y blanco el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Llame a las demandas de 17+8 votos una pequeña porción de la gente, Ministro de Finanzas Purbaya: puede sentirse perturbado



Esta decisión al mismo tiempo puso fin a la era del liderazgo de Sri Mulyani Indrawati que había servido durante años en la posición estratégica.

La posición del Ministro de Finanzas siempre está en el centro de atención pública, porque su papel es vital para mantener la estabilidad fiscal al tiempo que regula la dirección de la política económica del país. Naturalmente, si el público ahora presta mucha atención a la cifra sustituta, incluida la cuestión de los perfiles personales y su riqueza.

Leer también: Valor de Menkeu Purbaya No hay necesidad de nuevas gravámenes fiscales



Perfil corto de Purbaya Yudhi Sadewa

Cotizando de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa es conocido como un economista experimentado con una clase educativa elegante. Completó un estudio de pregrado de ingeniería eléctrica en el Bandung Institute of Technology (ITB), luego continuó el título de Master of Science (MSC) y un doctorado en el campo económico de la Universidad de Purdue, Estados Unidos.

Leer también: El Ministro de Finanzas, Purbaya, admitió que fue perseguido por un objetivo de 100 días, Prabowo pidió una economía para alcanzar el 8 por ciento.



Su carrera es larga en el gobierno y el mundo profesional. Antes de ser nombrado para ser Ministro de finanzasPurbaya se ha desempeñado como presidente de la Junta de Comisionados de LPS desde 2020

En el mundo profesional, tuvo una carrera en Schlumberger Overseas SA, luego se convirtió en el economista jefe del Instituto de Investigación de Danarksa, Presidente Director de PT Danareksa Securities, de miembros de la Junta de Directores de PT Danarksa (Persero).

Fortuna Purbaya Yudhi Sadewa

Basado en el informe de activos del organizador estatal (LHKPN) Periódico en 2024 que se entregó el 11 de marzo de 2025, los activos totales de Purbaya alcanzaron Rp39.21 mil millones. Los detalles son los siguientes:

Activos de propiedad

Tierras y edificios en el sur de Yakarta que cubren 2.152 m²/400 m² por valor de Rp13 mil millones.

Tierras y edificios en el sur de Yakarta que cubren un área de 120 m²/100 m² por valor de Rp1.5 mil millones.

Tierra en el sur de Yakarta que cubre un área de 1.787 m² por valor de Rp16 mil millones.

Total de tierra y activos de construcción: Rp. 30.5 mil millones.

Vehículos y motor

Mercedes Benz Sedan en 2008: Rp. 200 millones.

BMW SUV en 2019: Rp1.6 mil millones.

Toyota Alphard 2019: RP1 mil millones.

Yamaha Xmax 2018: IDR 55 millones.

Peugeot 5008 en 2019: Rp730 millones.

Honda Vario 125 de 2021: Rp21 millones.

Vehículos totales: RP3.6 mil millones.

Otros activos

Otros activos móviles: RP. 684 millones.

Valores: RP220 millones.

Equivalentes de efectivo y efectivo: Rp4.2 mil millones.

Purbaya Yudhi Sadewa no tenía una deuda, por lo que la riqueza total fue de RP39.21 mil millones,