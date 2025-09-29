Detalles de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, desde vestidos hasta estrellas

VIVA – Selena Gomez Finalmente oficialmente casado con un productor musical Benny Blanco El sábado 27 de septiembre de 2025 en California. Este momento feliz no solo es sintido por ambos, sino también todos los invitados presentes. Según la fuente cerca de la pareja, el ambiente matrimonial se siente cálido y lleno de amor, haciendo que la noche sea tan especial.

El ambiente del evento estaba lleno de felicidad.

Gómez parecía elegante mientras caminaba en el pasillo con un vestido de encaje clásico. Después de la ceremonia, cambió de ropa a un diseño de vestido corto Ralph Lauren, que era más informal para la recepción. Mientras tanto, Benny Blanco parecía elegante con esmoquin negro y corbata de mariposas.

«Parecían brillar toda la noche y no dejaron de sonreír», dijo un invitado citado de Gente El lunes 29 de septiembre de 2025.

El evento de recepción fue animado. Los invitados disfrutaron del ambiente lleno de emoción hasta tarde en la noche. La pareja también escribió una promesa personal que hizo que muchas personas fueran tocadas porque el contenido era divertido y conmovedor.



Selena Gomez y Benny Blanco.

Atendido por muchas grandes celebridades

Este matrimonio también estuvo en el centro de atención porque asistieron muchas celebridades principales. De los colegas Selena en la serie solo asesinan en el edificio, a saber, Steve Martin y Martin Short, quienes incluso dieron un discurso juntos en el entrenamiento de la cena. El actor Paul Rudd, Édgar Ramírez, hasta que Zoe Saldaña también fue visto presente.

No solo eso, varios grandes nombres del mundo del entretenimiento animaron a la fiesta, incluidas Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric André, a Finneas.

Música y discurso llenos de significado

Se cree que el ganador del Grammy Mark Ronson es un DJ en la recepción. Además, hubo un momento emocional cuando Taylor Swift, Ed Sheeran, así como la madrastra y padrastro de Selena, Mandy Teefey y Brian, dieron discursos. Los padres de Benny, Andrew y Sandra Levin, también entregaron un mensaje de emoción a esta pareja de recién casados.

Tocando momentos personales

Uno de los momentos más dulces es cuando el abuelo de Selena, David Michael Cornett, lo llevó al altar. Mandy Teefey escribió en Instagram que el momento era como un cuento de hadas que se hizo realidad.

La propia Selena compartió algunas fotos en Instagram con un título simple: «???? 9.27.25 ????» Las fotos se mostraron a sí mismo y a Benny tomados de la mano, abrazándose, a la cerca de su elegante ramo de flores blancas.

Benny Blanco no está menos feliz. Subió un retrato con Selena completo con su largo velo y escribió «,Me casé con una princesa de la vida real de Disney (me casé con una hija real de Disney).«

Matrimonio soñado

Muchos llaman a este matrimonio la celebración perfecta para Selena y Benny. Noche llena de amor, risas y la unión hace que este momento no solo sea un matrimonio soñado para ellos, sino también un recuerdo hermoso para todos los invitados presentes.