Desventajó el estado RP1.3 T hasta que use TKA chino ilegal!

JAKARTA, Viva – La Policía Nacional reveló un hechos sorprendentes en la supuesta corrupción del desarrollo Pltu 1 Mempawah, West Kalimantan.

Leer también: ¡Se revelan las úlceras del proyecto West Kalimantan PLTU! El ex jefe de PLN y la hermana de Jusuf Kalla se convirtieron en sospechoso de corrupción



El proyecto gigante que vale más de RP1.3 billones fue declarado total de alias perdidos como una falla total. No solo sobre el desarrollo estancado, los investigadores también rastrearon un flujo sospechoso de fondos para la supuesta participación de trabajadores extranjeros ilegales.

«Como resultado de este trabajo, la construcción se detiene hasta la fecha y ha sido declarada total perdida por el BPK. Esto es total pérdida Las finanzas del país son USD62,410,523 ahora equivalentes a Rp1.3 billones, si ahora con un tipo de cambio de RP16.6 mil «, dijo el jefe de crímenes de corrupción del Cuerpo del Cuerpo (Tipidkor Cortstation) Policía de Investigación Penal, Inspector de Policía Cahyono Wibowo, lunes 6 de octubre, 2025.

Leer también: Prabowo reveló el potencial de los monásitos en el caso de la fundición ilegal, alcanzando US $ 200,000 por tonelada



Cuatro personas han sido designadas como sospechar En este escándalo. Cahyono dijo que los investigadores ahora eran rastros de los activos de los sospechosos para recuperar la pérdida estatal.

«Así que también nos estamos ejecutando para buscar fondos y activos para las partes. Hay algunos que hemos obtenido, tal vez más tarde seremos liberados más tarde», dijo.

Leer también: Prabowo dijo que los activos estatales se sometieron a PT Timah por valor de Rp7 Billion



Los últimos hallazgos en este caso también son preocupantes. La policía sospecha que los sospechosos también cometieron un lavado de dinero (TPPU). El dinero del proyecto supuestamente se canalizó a varias partes con un fantástico nominal.

A partir de los resultados de la investigación, se sabe que el proyecto West Kalimantan PLTU 1 que se suponía que debía hacer PT Brn en realidad fue completamente subcontratado a PT Praba. Desafortunadamente, se dice que PT Praba envía equipos que no coinciden con las especificaciones alias subspec.

«Entonces, este trabajo si observamos el trabajo dado a PT Brn está completamente subconectado a PT Praba. Ahora de PT Praba, este es un problema real desde el principio y ese. Por lo tanto, el pico que tiene Pt Praba donde las herramientas enviadas también son un subspec para que esto resulte en el problema estancado», dijo Cahyono.

Además, los investigadores también encontraron otros hechos sorprendentes. Este proyecto involucró a trabajadores extranjeros (TKA) de China que aparentemente no tenían un permiso oficial para trabajar en Indonesia. Su existencia había provocado protestas de los trabajadores locales en el campo.