Destruyendo Vietnam, la selección de Indonesia llega a la final de la Copa AFF de fútbol sala sub-19

VIVA – Equipo Nacional El fútbol sala sub-19 de Indonesia confirmó un lugar en la final del Campeonato de fútbol sala masculino sub-19 de la ASEAN 2025. Esta certeza se obtuvo después de que Garuda Muda se desempeñara de manera impresionante y eliminara a Vietnam con un marcador aplastante de 7-3 en las semifinales que se llevaron a cabo en Nonthaburi Hall, Bangkok, Tailandia, el sábado (27/12) por la tarde WIB.

Lea también: Los medios británicos valoran que los jugadores de la selección nacional de Indonesia puedan convertirse en nuevos imanes para la liga de Arabia Saudita



Los hombres de Naim Hamid Salim mostraron inmediatamente una gran intensidad desde el inicio del partido. Indonesia abrió una rápida ventaja después de sólo tres minutos de juego gracias al gol de Muhamad Dafa Erlangga. Vietnam respondió rápidamente a través de Tran Le Bo en el minuto 4, pero la ventaja no duró mucho.

Indonesia volvió a presionar y anotó dos goles consecutivos en apenas un minuto. Sulaiman Riski Hidayat y Haekel Ayyasy Caserio pusieron sus nombres en el marcador en el minuto 5, dando a Indonesia una ventaja de 3-1. Vietnam redujo la brecha a través de Vu Dai Hoc en el minuto 7, pero Dafa Erlangga anotó nuevamente en el minuto 13 para cerrar la primera mitad con Indonesia ganando 4-2.

Lea también: Después de haber jugado mínimos minutos en Utrecht, se rumorea que Ivar Jenner se unirá a la Liga de Indonesia



Al comenzar la segunda mitad, se mantuvo el dominio de Indonesia. El capitán del equipo, Reivan Revian, fue el motor del ataque y logró aumentar la ventaja con un gol en el minuto 25. Vietnam intentó recuperarse y marcó un gol a través de Pham Quang Huy en el minuto 33.

Sin embargo, Indonesia no dejó espacio para que sus oponentes se desarrollaran. Reivan Revian volvió a demostrar su papel de líder al marcar su segundo gol un minuto después. El drama se produjo en los minutos finales del partido cuando el portero indonesio, Guntur Rochmatdhani Pratikno, se robó el espectáculo al marcar dos goles en el minuto 40.

Lea también: Maarten Paes niega los rumores sobre unirse a Persib: ¡No lo crean!



El doblete de Guntur también aseguró la convincente victoria de Indonesia con un marcador de 7-3. Este resultado llevó a la selección nacional de fútbol sala sub-19 de Indonesia a la fase final y mantuvo sus esperanzas de ganar el título del Campeonato de fútbol sala masculino sub-19 de la ASEAN 2025.