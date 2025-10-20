Destruyendo a Argentina, la selección de Marruecos gana el Mundial Sub-20 2025

VIVA – Marruecos hizo una dulce historia en copa del mundo Sub-20 2025. La selección juvenil de los Leones del Atlas derrotó exitosamente a Argentina con un contundente marcador de 2-0 en el partido final que se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Chile, el lunes 20 de octubre de 2025.

Argentina pareció dominante en la posesión del balón en la primera mitad con un 74 por ciento de posesión del balón. Pero ese dominio no significó nada frente al juego rápido y disciplinado de Marruecos.

El joven delantero marroquí Yassir Zabiri se convirtió en una estrella. Marcó dos goles rápidos en los minutos 12 y 29 que enloquecieron a Argentina.

Ganar por dos goles hizo que Marruecos tuviera aún más confianza. Por otro lado, Argentina, que se quedó atrás, intentó atacar, pero su remate aún fue aburrido.

Hacia el final del primer tiempo, Argentina casi reduce la posición por medio de Mateo Silvetti. Desgraciadamente su disparo salió ligeramente desviado del lado derecho de la portería marroquí.

Poco después, Marruecos casi aumentó su ventaja gracias a la acción de Othmane Maamma. Logró burlar al portero argentino, pero su disparo fue interceptado por el defensa Juan Villalba en la línea de gol. La primera parte acabó con un marcador de 2-0 para Marruecos.

Al entrar en el segundo tiempo, Argentina intentó meter toda la presión. Se crearon varias oportunidades de oro, pero la zaga marroquí parecía extraordinariamente disciplinada.

Zabiri incluso estuvo a punto de marcar un hat-trick con un disparo lejano en el minuto 49, pero el balón salió ligeramente desviado.

El partido se calentó en el minuto 73 cuando se consideró que Maamma estaba estancada cuando fue retirada. Se produjo un pequeño revuelo y el árbitro sacó tarjeta amarilla al jugador argentino.

Hasta que sonó el pitido largo, el marcador 2-0 no había cambiado. Marruecos cerró oficialmente el torneo con una fiesta de victoria histórica.

Esta victoria no es sólo un trofeo, es una gran historia para el fútbol marroquí. Por primera vez, el país norteafricano ganó el Mundial Sub-20. La joven generación dorada de Marruecos ha registrado oficialmente su nombre junto a los grandes equipos del mundo.