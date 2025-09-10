Destruye la misión del equipo nacional indonesio U-23, el entrenador coreano elogia a este jugador

VIVA – aunque Equipo nacional Indonesia U-23 debe caer 0-1 de Corea del Sur en el último partido de los clasificatorios de la Copa Asiática del Grupo U-23 2026, la brillante actuación del portero Cahya Supriadi Sigue cosechando elogios.

El partido, que se celebró en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, el martes 9 de septiembre de 2025, mostró el dominio de los ataques coreanos. Notados, los guerreros Taegeuk dispararon nueve tiros en el objetivo. Sin embargo, solo una persona se alojó en el gol indonesio a través de patear a Hwang Do Yoon en el séptimo minuto.

El resto, Cahya se desempeñó brillantemente con una serie de importantes rescate. No es sorprendente que el entrenador del SU-23 surcoreano, Lee Min Sung, envió elogios especiales.

«El portero indonesio está haciendo su trabajo muy bien. Tenemos muchos tiros en el objetivo, por lo que solo podemos marcar un gol», dijo Min Sung después del partido.

Además de alabar a Cahya, Min Sung también evalúa que los jugadores indonesios son bastante talentosos. Es solo que vio un obstáculo serio relacionado con minutos de juego a nivel de club.

«Los jugadores tienen que jugar en la liga para desarrollarse individualmente. Es bueno ver a muchos de nuestros jugadores a pesar de que no en ningún momento tenemos la oportunidad de jugar en la liga. Es por eso que podemos mostrar un buen rendimiento», explicó.

Además, Min Sung también mencionó el futuro de Garuda Muda. Según él, bajo el cuidado de Gerald Vanenburg, Indonesia tiene una gran oportunidad para desarrollarse.

«Sobre el equipo indonesio, estoy seguro de que continúan creciendo. Tienen un nuevo entrenador muy bueno y muchos jugadores talentosos con buenas habilidades técnicas individuales», dijo Min Sung.

«Sin embargo, estoy seguro de que el nuevo entrenador necesita tiempo para formar su propio equipo. Veamos su desarrollo», agregó.