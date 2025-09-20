Destruye Everton, el Liverpool tiene frío en la parte superior

VIVA – Liverpool conquistar exitoso Everton con un puntaje de 2-1 en el partido de la quinta semana Liga Premier 2025/2026 en el estadio Anfield, WIB del sábado por la noche, 20 de septiembre de 2025. Este resultado mantiene el récord perfecto de los rojos al comienzo de la temporada mientras fortalece su posición en la parte superior de la clasificación.

El equipo de Arne Slot aniquiló cinco victorias de los cinco partidos que se han llevado a cabo. Desde la fila de partidos, Liverpool anotó 11 goles y solo concedió cinco veces.

Gracias a este logro, los Rojos son estables en la posición superior con una colección de 15 puntos. Están seis puntos por delante del Arsenal que están en segundo lugar, a pesar de solo jugar cuatro partidos.

Después de este duelo de Merseyside Derby, Liverpool no tomó un largo descanso. Volverán a competir en Anfield el 24 de septiembre, anfitrión de Southampton en la tercera ronda de la Copa Carabao.

Jugando frente a sus propios seguidores, Liverpool presionó inmediatamente desde los primeros minutos. Su rápida presión valió la pena cuando el juego solo había estado funcionando durante 10 minutos. Ryan Gravenberch abrió el puntaje a través de una patada por primera vez después de recibir la Cruz de Mohamed Salah.

En el minuto 29, el turno de Hugo Ekitice agregó la ventaja del anfitrión. La pierna derecha de Jordan Pickford no pudo ser represada.

Everton trató de responder, pero la reunión de defensa del Liverpool los hizo difíciles de crear oportunidades peligrosas. Hasta el medio tiempo, el puntaje 2-0 permaneció para la superioridad de los rojos.

Después del descanso, Everton parecía más agresivo. Como resultado, en el minuto 58 lograron reducir la posición. El cebo de Iliman Ndiaye fue completado por Idrissa Guye con un tiro duro del pie derecho que hizo que Alisson Becker no se moviera.

Jerilizado por estos goles, Liverpool aumentó el ritmo del juego. Se lanzó el ataque después del ataque, pero el acuerdo final no ha podido agregar objetivos adicionales.

Hasta que suena el largo silbato, el puntaje 2-1 permanece para la victoria del Liverpool. Estos resultados aseguran que los Rojos continúen funcionando perfectamente al comienzo de la temporada 2025/2026 de la Premier League.