VIVA – Arsenal aseguró con éxito una convincente victoria por 3-0 Bosque de Nottingham en la continuación de la cuarta semana Liga Premier 2025/2026 en el Emirates Stadium, Londres, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Los artilleros que están mirando la posición superior de la clasificación parecen dominantes desde el comienzo de la pelea. En el sexto minuto, la primera oportunidad llegó a través de Mikel Merino, pero el portero del bosque, Matz Sels, todavía fue despedido rápidamente.

El Arsenal había perdido al capitán Martin Odegaard más rápido después de que lo retiraron en el minuto 18 debido a una lesión y fue reemplazado por Ethan Nwaneri. Sin embargo, el anfitrión aún puede presionar.

El gol de apertura finalmente nació en el minuto 32. La pelota de rebote desde la esquina de la esquina fue golpeada por Martin Zubimendi con una patada de voleibol que hizo que el Arsenal ganara 1-0 hasta el medio tiempo.

Segunda mitad

Cuando la segunda mitad había estado funcionando durante 50 segundos, Emirates retumbó nuevamente. Viktor Gyokeres duplicó el liderazgo después de utilizar un cebo maduro de Eberichi Eze, quien primero recibió una pelota larga Riccardo Calaforii.

Gyokeyes casi agregó sus cofres de gol en el minuto 59, pero su patada solo alcanzó el poste de la portería.

El Arsenal finalmente cerró la fiesta en el gol en el minuto 79. Nuevamente, Zubimendi se convirtió en el actor principal, esta vez a través de un encabezado que vibró la red forestal.

Hasta el largo silbato suena, la partitura 3-0 permanece. Estos resultados llevan el Arsenal a la cima de la clasificación de la Premier League con una colección de nueve puntos de cuatro partidos, superiores a la diferencia de goles superior Liverpool.

Mientras tanto, el bosque de Nottingham debe estar atrapado en el puesto 11 con cuatro puntos.