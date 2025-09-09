Destruye Corea del Sur, Equipo Nacional de Fútbol de Indonesia CFA final translúcido 2025

Shijiazuang, Viva – Equipo nacional de fútbol futsá indonesio Confirme los brillantes pasos a la final del CFA International Men’s Futsal Tournament 2025 después de vencer Equipo nacional de Corea del Sur Con un puntaje convincente 3-0 en el partido semifinal, martes 9 de septiembre de 2025.

Compite en el lugar deportivo de Shijiazhuang College, el equipo de Garuda parecía dominante desde los primeros minutos. El objetivo de apertura se creó a través de la acción de Muhammad Fajriyan en el minuto 8 que utilizó la defensa del oponente.

Al ingresar a la segunda mitad, Indonesia confía cada vez más. Muhammad Faturrahman duplicó la ventaja en el minuto 21. Sin detenerse allí, Andrés Dwi Persada cerró la fiesta de portería indonesia a través de su fuerte patada en el minuto 38. El puntaje final de 3-0 llevó a Garuda a pasar constantemente a la parte superior.

Viaje perfecto en CFA 2025

Esta victoria continúa la tendencia positiva de Indonesia durante todo el torneo. Anteriormente, en la fase grupal, el equipo del entrenador de Kensuke Takahashi se desempeñó perfectamente barriendo tres partidos: 5-1 victoria sobre Camboya, 5-0 sobre Myanmar y 2-1 sobre Nueva Zelanda.

Como campeona del Grupo B, Indonesia avanzó a las semifinales y ahora logró garantizar los boletos finales.

En el mejor partido, Indonesia se enfrentará al ganador entre Dinamarca o Myanmar, que acaba de competir esta noche. La fiesta final está programada para mañana, miércoles (9/10/2025).

El éxito de Garuda Futsal entró en la final de CFA 2025 se convirtió en un récord prestigioso, así como un valioso capital para ver otros torneos importantes, incluidos los Juegos Sea y la Copa Asiática del Fútbol.