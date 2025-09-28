Destruye al héroe danés, Jonatan Christie Champion Corea Open 2025

VIVA – solteros de hombres indonesios, Jonatan ChristieFinalmente en el podio más alto en Corea abierta 2025. JoJo confirmó el título después de conquistar al representante de Dinamarca, Anders Antonsen, en la feroz final celebrada en Suwon Gymnasium, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Ardiendo la guerra civil! Jonatan Christie Libas Alwi Farhan y Translucent Corea Open 2025



La pelea fue apretada durante 75 minutos. Jonatan ganó el juego de goma del drama con un puntaje de 21-10, 15-21, 21-17.

Desde el comienzo del primer juego, el duelo estaba caliente. Antoncent tenía 4-2 por delante, pero JoJo pudo cambiar las cosas. Una serie de errores de Antonsen hicieron que JoJo acelerara para cerrar el juego de apertura con un puntaje de deslizamiento de tierra de 21-10.

Leer también: Anexo 5 Representantes indonesios en las semifinales coreanas Abierto 2025: Jonatan Christie desafía Alwi Farhan, ¿qué en la televisión?



No queriendo rendirse, Antonsen se levantó en el segundo juego. La defensa de la reunión que aplicó hizo que Jonatan atrapó en un largo rally y a menudo cometió un error. Como resultado, Antonsen igualó con éxito después de ganar el segundo juego 21-15.

La determinación se produjo en el tercer juego. Jonatan, que estaba detrás de 1-3, se elevó nuevamente y mantuvo una ventaja delgada. La pelea es cada vez más tensa en los puntos finales, pero las PYME cruzaron a JoJo demostró ser demasiado difícil de anticipar.

Leer también: ¡Extraordinario! Indonesia Borong 5 boletos de semifinales coreanos se abren 2025



El error de Antoncent no pudo pasar la red en un momento crucial para garantizar la victoria de Jonatan 21-17. El campeón coreano Abre 2025 también pertenecía oficialmente a JoJo, además de agregar al dulce récord del jugador de bádminton de 28 años.