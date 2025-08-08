‘Destino final 7’ en el coguionista de ‘líneas de sangre’

Un séptimo «Destino final«La película está en proceso en una nueva línea con el coguionista de» Bloodlines «Lori Evans Taylor escribiendo la nueva entrega.

«Bloodlines», la sexta película en la franquicia de terror de 25 años, se abrió en el número 1 en la taquilla global este verano, logrando el mejor fin de semana de apertura en la serie hasta la fecha y convirtiéndose en la película de mayor recaudación de la franquicia con $ 286 millones en todo el mundo.

Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle y Toby Emmerich regresan para producir con la producción ejecutiva de Warren Zide.

The Hollywood Reporter informó por primera vez que la nueva película estaba en desarrollo.

