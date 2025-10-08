Destinatario del Premio Anticorrupción por el líder Nadiem Makarim, las cifras brindan apoyo

Jacarta – Hakim Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN), I Ketut Darpawan fue el único juez en el juicio juicio Nadiem Anwar Makarim. En la audiencia inicial del viernes 3 de octubre, enfatizó que el proceso de audiencia previa al juicio debe estar libre de interferencias.

La integridad del juez I Ketut Darpawan ha sido probada. Mientras se desempeñaba como presidente del Tribunal de Distrito de DOMPU, recibió un premio como persona antigratificación del año 2024. Este premio coincidió con la conmemoración del Día Mundial Anticorrupción el 9 de diciembre de 2024 y fue otorgado directamente por el Presidente de la Corte Suprema de la República de Indonesia, él. Prof. Dr. H. Sunarto, SHMH

En el juicio previo de Nadiem, el juez I Ketut Darpawan hizo un gran avance. Por primera vez en la historia previa al juicio, el juez le dio a los amicus curiae de 12 cifras anticorrupción la oportunidad de ser leído directamente en la corte.

En esta ocasión, el investigador principal del Instituto para el Estudio y la Defensa de la Independencia Judicial (LEIP) Arsil y la activista anticorrupción Natalia Soebagjo, que representa a otros 10 amici, presentaron el contenido de los amicus curiae.

Afirmó que el juicio previo que se ha llevado a cabo en Indonesia hasta ahora se considera desviado porque no ha tenido éxito en llevar a cabo sus funciones según lo previsto por la ley número 8 de 1981 con respecto a la ley de procedimientos penales o Kuhap.

«Es el juez previo al juicio quien debería poder probar si la evaluación subjetiva es verdaderamente razonable o no. Esta autoridad descansa con el juez porque el juez no es la parte interesada en el caso, ni la parte que lleva a cabo la investigación ni la parte que se está investigando», dijo Arsil.

Hasta ahora, los exámenes previos al juicio a menudo siguen procedimientos similares a la ley de procedimiento civil, y el partido hace que el argumento tenga que probarlo. El principio «quien argumenta, lo demuestra» se considera inapropiado porque el juicio previo es parte del derecho penal.

La práctica actual de los procedimientos de examen previo al juicio también es considerado por la AMICI no ser un procedimiento estándar. El Código de Procedimiento Penal no regula claramente las etapas del examen previo al juicio, pero solo estipula que se debe determinar el tiempo de juicio, la obligación del juez de escuchar las declaraciones del sospechoso y los funcionarios autorizados, cuándo debe decidir la solicitud y cómo se tomará la decisión previa al juicio.