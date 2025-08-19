Destacó la gestión de la peregrinación, el indefio del gobierno alienta la hoja de ruta Hajj-Umrah 2045

Yakarta, Viva – Instituto de Desarrollo de Economía y Finanzas (Degradado) enfatizó que la gestión de la peregrinación en el futuro ya no podía jugar e implementación caótica del hajj como el año pasado y este año no podría volver a suceder.

Leer también: KPK anunció inmediatamente a un sospechoso en el caso de corrupción de la cuota de Hajj



El Centro de Asesoría para el Indef de Desarrollo Económico de la Sharia (CSED), afirmó el profesor Murni Mukhlisin, la organización de la peregrinación en 2026 ya no podría estar impresionada jugando, porque el gobierno ahora ha formado la agencia organizadora Hajj.

«Por lo tanto, debe ser realmente grave. Si esto aún se hace, el impacto es posible Haji soñando Indonesia será reducida por el gobierno de Arabia Saudita «, dijo el profesor Murniati en su declaración, el martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: El compromiso total de Yamaha en MotoGP, la transformación del motor V4 es la clave para la resurrección





Pilgrims Wave 2 está esperando la partida en el aeropuerto de Amaaa, Medina

Con respecto a la determinación de la cuota, según él depende de la experiencia del gobierno en la negociación con el Gobierno de Arabia Saudita. Con la cancelación de la cuota de Furoda Hajj para los peregrinos indonesios, podría decirse que es un fracaso del gobierno.

Leer también: Después de la búsqueda, KPK: la citación de Yaqut está esperando el horario del investigador



«La clave es que radica en la capacidad de las negociaciones, especialmente para la peregrinación y la Umrah debe ser más fuerte. Con la existencia de BP Hajj, existe una gran esperanza de que el nivel de negociaciones de Hajj y Umrah sea aún mejor», dijo.

Por otro lado, además de la supervisión de la cuota del Hajj, el profesor Murniati también destacó los pasos del gobierno, especialmente para fortalecer el gobierno de los fondos Hajj y Umrah. Según él, esto es importante, porque exige un aumento en la responsabilidad pública.

«Durante este tiempo, la información proporcionada al público es limitada y tecnocrática, difícil de entender por la gente común. Mientras que el Fondo Hajj no pertenece al estado o la institución, pero pertenece a millones de personas musulmanas que confían su gerencia y fe», dijo el profesor Murniati.



Los peregrinos indonesios están en el autobús al aeropuerto de Amaa, Madinah

Hizo hincapié en la divulgación de información se ha convertido en un pilar importante en los esfuerzos para generar confianza y legitimidad. Por otro lado, los fondos Hajj y Umrah administrados por Indonesia tienen un gran potencial para alentar el desarrollo económico de las personas.

Sin embargo, también hay una serie de desafíos estructurales e institucionales que se considera que aún obstaculizan la optimización de fondos, que ahora alcanza Rp188.86 billones bajo la Agencia de Gestión Financiera HAJJ (BPKH) para 2025.

En la actualidad, hay alrededor de 4,2 millones de trabajadores en el sector Hajj y Umrah, incluidos viajes, catering, logística, a las MIPYME, que dependen mucho de esta gobernanza de los fondos. Sin embargo, la inversión de los fondos del Hajj todavía está dominada por el sector conservador, como los depósitos de la sharia con rendimientos relativamente bajos. Al mismo tiempo, Indonesia enfrentó el déficit de financiación operacional en la implementación de Hajj, que en 2024 se registró a Rp 7.5 billones.

«CSED-INDEF destacó la débil coordinación de las instituciones debido a los roles superpuestos entre el Ministerio de Religión, BPKH y los operadores de HAJJ. Además, también se consideró la ausencia de la hoja de ruta nacional de Hajj y Umrah hasta 2045 para obtener la dirección de la gestión de fondos y los servicios de HAJJ no integrados», dijo Prof. Murniati.

«Recomendamos que el gobierno forme inmediatamente una institución de nivel de ministerio que integra la política regulaciónServicios y gestión de fondos Hajj. Además, la inversión de los fondos del Hajj debe dirigirse al sector real que tiene un alto impacto, como los bienes raíces halal, los hospitales islámicos y la energía limpia «, dijo.