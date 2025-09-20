Destacarse en las compañías de TI ya que Trump impone una tarifa de USD 100,000 por visas H1B







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El viernes (hora local) emitió una nueva proclamación presidencial titulada «Restricción en la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes» que introduce una importante revisión del programa de visas H-1B, imponiendo una fuerte tarifa anual de USD 100,000 en las solicitudes de visa H-1B, planteando nuevas preguntas sobre si esta es una corrección muy necesaria o un golpe de potencia de los Estados Unidos en el Talent Talent Talent Talent.

El 21 de septiembre, la proclamación representa uno de los esfuerzos más agresivos de la administración Trump para revisar el programa de visas H-1B. Enmarcado como una ofensiva contra el «abuso sistémico», coloca cargas financieras y de cumplimiento estrictas en las empresas que buscan contratar trabajadores extranjeros calificados, especialmente en los sectores de tecnología y TI.

La administración insiste en que la intención es restaurar la integridad a un programa originalmente diseñado para atraer «talento global de primer nivel» de manera temporal. En cambio, argumenta, el sistema H-1B ha sido secuestrado por empresas de outsourcing para desplazar a los trabajadores estadounidenses, deprimir los salarios e incluso crear riesgos de seguridad nacional.

Los datos citados en la proclamación respalden estas afirmaciones; el número de extranjero Los trabajadores en los campos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se duplicaron más del 2000 y 2019, mientras que el crecimiento total del empleo STEM se retrasó. Solo en el sector informático y matemático, la fuerza laboral extranjera aumentó del 17.7 por ciento en 2000 a más del 26 por ciento para 2019, un aumento en la que la administración culpa principalmente al sistema H-1B.

Según la orden, las empresas de TI ahora dominan el programa, con la proporción de aprobaciones de H-1B que van a los trabajadores tecnológicos que se elevan del 32 por ciento en el año fiscal 2003 a más del 65 por ciento en los últimos años. Muchas de estas empresas, señala la administración, han despedido simultáneamente a los empleados estadounidenses mientras aumentan su contratación H-1B.

«Las empresas de tecnología de la información (TI) en particular han manipulado prominentemente el sistema H-1B, dañando significativamente a los trabajadores estadounidenses en los campos relacionados con la computadora. La participación de los trabajadores de TI en el programa H-1B creció del 32 por ciento en el año fiscal (FY) 2003 a un promedio de más del 65 por ciento en los últimos 5 años fiscales.

Además, algunos de los empleadores H-1B más prolíficos ahora están constantemente que subcontratan a las empresas. El uso de estas empresas de subcontratación de TI liberales de H 1B proporciona ahorros significativos para los empleadores: un estudio de trabajadores tecnológicos mostró un descuento del 36 por ciento para los puestos de «nivel de entrada» H-1B en comparación con los trabajadores tradicionales a tiempo completo. Para aprovechar los costos laborales artificialmente bajos incentivados por el programa, las empresas cierran sus divisiones de TI, despiden a su personal estadounidense y subcontratan los trabajos de TI a los trabajadores extranjeros pagados «, decía la proclamación.

La proclamación también cita casos del mundo real en los que los trabajadores estadounidenses no solo fueron despedidos, sino que se vieron obligados a capacitar sus reemplazos extranjeros y firmar acuerdos de no divulgación como parte de los paquetes de indemnización, destacando, en opinión de la administración, un abuso sistémico del sistema de visas.

«El alto número de trabajadores de salarios relativamente bajos en el H-1B El programa socava la integridad del programa y es perjudicial para los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses, especialmente en el nivel de entrada, en las industrias donde se concentran tales trabajadores H-1B con bajo pago. Estos abusos también impiden que los empleadores estadounidenses en otras industrias utilicen el programa H-1B de la manera en que se pretendía: llenar trabajos para los cuales los trabajadores estadounidenses altamente calificados y educados no están disponibles «, decía el pedido.

Para los graduados universitarios estadounidenses, particularmente en informática e ingeniería, las implicaciones son sombrías. Según los informes, las tasas de desempleo en estos campos exceden el 6 por ciento, más altas que muchas disciplinas no STEM. La administración argumenta que inundar el mercado laboral con mano de obra extranjera más barata ha desanimado a los estadounidenses a perseguir carreras en tecnología y al mismo tiempo sofocar el crecimiento y el avance salariales.

Más allá de las consideraciones económicas, la proclamación también aborda las preocupaciones de seguridad nacional. Hace referencia a las investigaciones sobre empresas de outsourcing de H-1B pesadas para fraude de visas, lavado de dinero y violaciones bajo la Ley de organizaciones influenciadas y corruptas (RICO). La administración advierte que esta dependencia del trabajo extranjero de bajo salario corre el riesgo de erosionar el liderazgo tecnológico a largo plazo de Estados Unidos y la resiliencia nacional.

«El abuso del programa H-1B también es una amenaza de seguridad nacional. Agencias nacionales de aplicación de la ley han identificado e investigado a las empresas de subcontratación de H-1B para participar en fraude de visas, conspiración para lavar dinero, conspiración bajo la Ley de organizaciones influenciadas y corruptas de raqueta y otras actividades ilícitas para alentar a los trabajadores extranjeros a venir a los Estados Unidos «, decía.

Según las nuevas reglas, los empleadores deben mostrar prueba de pago de la tarifa de USD 100,000 al presentar peticiones H-1B.

Tanto el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como el Departamento de Estado tienen la tarea de hacer cumplir el cumplimiento y negar la entrada a cualquier trabajador H-1B cuyo patrocinador no pague.

La orden también exige una futura reglamentación para revisar los estándares salariales prevalecientes, asegurando que solo las personas altas y altas pagadas se prioren para ingresar, consistente, dice la administración, con la intención original del programa.

Sin embargo, son posibles exenciones limitadas. El Secretario de Seguridad Nacional puede renunciar a la restricción para individuos o empresas donde se considera que el empleo de trabajadores H-1B es de interés nacional y no representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Aún así, se espera que tales excepciones sean raras y sujetas a un escrutinio estricto.

Los críticos de la proclamación advierten que, si bien los esfuerzos para eliminar el fraude son bienvenidos, tales barreras financieras pueden disuadir el talento legítimo y obstaculizar la innovación, especialmente en las industrias donde la experiencia extranjera ha sido fundamental para el dominio tecnológico de los Estados Unidos.

Si la medida ofrece sus promesas para proteger Trabajos estadounidenses O termina impulsando el talento y la inversión en otros lugares queda por ver. Pero una cosa está clara: la administración Trump está apostando a que una política de inmigración más restrictiva y de alto costo forzará un reinicio en cómo Estados Unidos equilibra la experiencia extranjera con la seguridad laboral nacional.





