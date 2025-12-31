Destacando los PIU problemáticos, Bahlil da un ultimátum a las empresas mineras para que cumplan con sus obligaciones con el Estado

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, que recuerda a para compañía mío para cumplir con sus obligaciones con el Estado, y no dudar en tomar medidas firmes contra los titulares de Licencias de Negocios Mineros (IUP) lo cual es problemático.

Lea también: Al lanzar GeoRIMA, Bahlil abre datos de recursos naturales en toda Indonesia para la comunidad y posibles inversores



Bahlil enfatizó esto como el compromiso y el esfuerzo del gobierno para mejorar la gobernanza minera nacional, de modo que las actividades mineras puedan brindar el mayor beneficio a la gente.

«Entonces, si se gestiona bien, los ingresos estatales son buenos, se pueden obtener ingresos, entonces el dinero también se puede utilizar para el desarrollo regional», dijo Bahlil en su declaración del miércoles 31 de diciembre de 2025.

Lea también: RI puede detener las importaciones de diésel en 2026, Bahlil explica las condiciones





Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Así que el dinero puede destinarse a alimentos nutritivos, puede destinarse a la salud, puede destinarse a la educación o puede destinarse al desarrollo de infraestructura», afirmó.

Lea también: El exlíder del Comité de Erradicación de la Corrupción revela la cifra inicial de pérdidas estatales de 2,7 T de IDR en el caso de permisos de minería en el norte de Konawe



En el futuro, Bahlil garantiza que la gestión minera prestará realmente atención a la sostenibilidad ambiental, con el fin de prevenir posibles inundaciones y deslizamientos de tierra resultantes de las actividades mineras.

Agregó que las actividades mineras también deben poder empoderar a las comunidades y preservar el medio ambiente, para que las comunidades alrededor de la mina reciban un buen valor agregado.

Desde el sector de petróleo y gas, el gobierno también está incentivando la aceleración de potenciales exploraciones. petróleo y gasespecialmente en el este de Indonesia, a través de esquemas de cooperación e incentivos más atractivos. Aparte de eso, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales también fomenta políticas de petróleo y gas a favor de las personas, regulando la gobernanza. Bueno público.

Bahlil dijo que este programa se llevó a cabo para proteger las empresas comunitarias y mejorar su gestión, para que cumplan con las regulaciones ambientales y las normas de seguridad en la minería de petróleo y gas.

Los resultados del inventario consolidado muestran que existen más de 45 mil pozos comunitarios que están listos para ser gestionados legal y productivamente. Se estima que el potencial de producción adicional a partir de este paso alcanzará alrededor de 10 mil barriles por día, al tiempo que creará 225 mil nuevos puestos de trabajo en varias regiones.

«Esta es la implementación del artículo 33 (Constitución de 1945). Así que no piensen que el petróleo es sólo para extranjeros, sólo para conglomerados, empresarios, eso otra vez, eso otra vez. Eso no está permitido. Es hora de que tengamos que proporcionar el máximo beneficio al pueblo», dijo.