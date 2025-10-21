Destacando la redada en una fiesta de sexo gay en Surabaya, DPD: el futuro de Indonesia está amenazado

Jacarta – Miembro del Consejo Representativo Regional (DPD) RI Java Oriental, destacó Lia Istifhama RAID sospechoso de ser una fiesta del mismo sexo o orgía gay en un hotel Área de Ngagel, Surabaya, Java Oriental.

Dijo que este ataque no fue sólo una violación de la ley o las normas sociales, sino una señal grave de la erosión de la moral de la generación más joven en medio de la corriente de globalización y modernización.

Según él, un fenómeno LGTB No es sólo un problema social, sino también una condición mental que necesita atención seria. Además, dijo, los jóvenes son la generación dorada de Indonesia.

«Esta es una realidad muy preocupante. Estamos hablando de la generación dorada de Indonesia, de cómo esta nación puede volverse fuerte moral y mentalmente. Si la moral de los niños de la nación se daña, entonces el futuro del país se verá amenazado», dijo Lia en su declaración del martes 21 de octubre de 2025.

Dijo que el aumento del comportamiento desviado en la sociedad es un reflejo de una educación moral y espiritual débil, tanto en el entorno familiar como social. Este fenómeno resultante de las relaciones entre personas del mismo sexo demuestra que existe un impacto psicológico que no se puede ignorar.

«Muchos incidentes muestran que cuando las relaciones entre personas del mismo sexo terminan, algunos perpetradores recurren a acciones extremas como el asesinato o la mutilación. Esto es muy triste y es una alarma para todos nosotros», explicó.

Miembro del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD), Lia Istifhama

Por lo tanto, este senador de Java Oriental recordó a todos los padres que sean más sensibles y participen activamente en la protección de sus hijos de las influencias ambientales negativas. No permitamos, dijo, que los niños caigan en un ciclo de comportamiento desviado.

«Ruego a los padres de todas partes que cuidemos juntos de nuestros hijos. No se trata sólo de prohibiciones religiosas, sino de su salud mental y su futuro», añadió.

En cuanto a la desviación y el acoso sexual, destacó la importancia de un castigo que pueda tener un efecto disuasorio sobre el autor o la fuente de la desviación.

«¿Tienen las leyes actuales un efecto disuasorio?» dijo Lía.

Es importante prestar atención a varias leyes que pueden imponerse a los autores de delitos sexuales que son fuente de comportamiento sexual desviado o LGBT, incluido el artículo 9 de la Ley Número 26 de 2000.