Destacando la inundación de Bali, Puan insta al gobierno a fortalecer la mitigación de desastres a largo plazo


Viernes 12 de septiembre de 2025 – 16:38 Wib

Yakarta, Viva – Presidente del parlamento indonesio que Puan Maharani preguntó Gobierno Fortalecimiento mitigación A largo plazo, a través de una auditoría espacial, disposición de cuenca (DAS), reforestación de áreas aguas arriba, a la construcción de un sistema de drenaje urbano más adecuado.

Dijo esto inundación que golpeó a Bali. Puan aludió a la importancia de una clara comunicación pública del gobierno para que la comunidad no esté confundida.

«No permita que los residentes solo esperen la ayuda que nunca llegue. Los gobiernos locales y centrales deben estar presentes en el campo con pasos concretos», dijo Puan, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Además, Puan enfatizó que Bali como la cara del turismo indonesio requiere una atención especial. Según él, las pérdidas económicas debido a las inundaciones no solo son generadas por comunidades locales, sino que también están relacionadas con la imagen de Indonesia a los ojos del mundo.

«La recuperación de Bali debe llevarse a cabo con un enfoque integral. No solo mejora la infraestructura dañada, sino que también garantiza pequeñas comunidades, comerciantes de mercado, agricultores y MIPYME obtienen apoyo financiero para no empeorar», explicó Puan.

El presidente del PDI -P DPP también enfatizó que los desastres en Bali eran un recordatorio de que el estado debe estar presente de manera real.

«Bali debe recuperarse pronto, y el parlamento indonesio supervisará que el proceso de recuperación se ejecuta transparentemente, rápido y a favor de la comunidad», concluyó.

Para obtener información, el desastre de la inundación en Bali resultó en el número de muertos y se perdió. Los datos de BNPB al jueves 11 de septiembre de 2025 a las 11:00 WIB, registraron un total de 14 víctimas muertas. Mientras que dos personas en Denpasar todavía están en busca.

BPBD Bali también informó que 120 puntos de inundación afectaron a siete regencias/ciudades en Bali. Los detalles, Denpasar hasta 81 puntos de inundación, Gianyar 14 puntos, Badung 12 puntos, Tabanan ocho puntos. Luego, Karangasem y Jembrana cada uno de los cuatro puntos y Klungkung un punto.

BPBD Bali también informó a hasta 562 residentes de evacuación, que consta de 327 residentes en Jembrana Regency y 235 residentes en la ciudad de Denpasar.

