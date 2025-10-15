Destacando la acción de boicot a Trans7 después de acosar al internado islámico de Lirboyo y al DPD: evidencia real de la solidaridad de Santri

Jacarta – Miembro del Consejo Representativo Regional (DPD) RI, Lia Istifhama también destacó el hashtag #BoycottTrans7 que se volvió viral en varias plataformas de redes sociales, especialmente X (antes Twitter), debido a transmisiones y narraciones en off que fueron acusadas de ser abusivas. internado islámico (Ponpés) lirboyoKediri, Java Oriental.

Lia dijo, hay dos grandes retratos, incluyendo acción. boicotear Esta es una clara evidencia de la fortaleza del capital social de los estudiantes. Según él, la ola de apoyo que ha llegado abundantemente al internado islámico de Lirboyo y viceversa es una forma de solidaridad real entre los estudiantes.

«Tenemos que admitir que la ola de apoyo que ha fluyedo profusamente hacia Ponpes Lirboyo y viceversa, las fuertes críticas a las provocaciones que crean estereotipos negativos en el entorno de los internados islámicos, es una prueba clara de la fortaleza del capital social de los estudiantes», dijo Lia en su declaración del miércoles 15 de octubre de 2025.

Este senador de Java Oriental dijo que la capital de santri es tan alta como un hecho del que todos deberíamos estar orgullosos, porque la gran fuerza de santri también se refiere al fortalecimiento de los recursos humanos (RRHH) de la nación.

«¿Por qué el capital social de los estudiantes es tan alto? Esto significa que su conocimiento, su moral y su espíritu de hablum minannas o solidaridad social han sido forjados con éxito por los kiai, gus o ustadz que los educaron en el entorno del internado islámico», dijo.

Aparte de eso, Lia dijo que la fuerza del santri es un soplo de aire fresco antes de la conmemoración del Día Nacional del Santri que cae el 22 de octubre de 2025. Por esta razón, dijo que esto prueba que los santri son la encarnación real de los niños de la nación que son sanos, duros y mentalmente fuertes, e inteligentes para seguir la civilización de la época.

«El retrato de la unidad del santri en el mantenimiento de la dignidad del kiai y del internado islámico es un soplo de aire fresco, un oasis, antes del Día Nacional del Santri. Se ha demostrado que son capaces de proporcionar voces digitales, las voces de los internautas, como una voz positiva de que el mundo de los internados islámicos es la civilización indonesia, por lo que siempre se debe mantener su sostenibilidad», subrayó Lia.

Además, Lia evaluó que el apoyo al entorno de los internados islámicos muestra la identidad de Indonesia como un país de humanismo religioso. Opina que Indonesia es capaz de erigirse como un país con la fuerza de las acciones humanitarias, solidario y rechazando el marco negativo que crea conmoción y destruye los valores sociales.