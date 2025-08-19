Destacando el Royalti Polémico, Deolipa Yumara le pidió a LMKN que fuera auditado

Yakarta, Viva – polémica realeza La música que ha captado la atención pública recientemente obtuvo controversia.

Practicante legal y músico, Deolipa Yumara, instó al Instituto Nacional de Gestión Colectiva (Lmkn) auditado inmediatamente para la transparencia.

Deoolipa dijo que LMKN, una institución no estructural bajo el Ministerio de Derecho (Kemenkum), fue considerado como una extensión del estado en la gestión de regalías.

«No son estructurales, pero se les da el derecho de la institución a llevar a cabo colectivos, colectivos para regalías, música. Creación a así como la música se les da derecho a alimentar. Son representantes del estado. Porque está regulado por la ley «, dijo Deolipa durante una conferencia de prensa en Walking Drums, Pati Unus, South Yakarta, el martes 19 de agosto de 2025.



Deolipa Yumara como abogado de Sandi Butar Butar

Según él, el sistema de gestión de regalías en la práctica de su implementación causa muchos problemas.

Dijo que muchos músicos y compositores se quejaron porque recibieron una pequeña cantidad de regalías, a pesar de que los retiros de varios sectores de entretenimiento eran bastante grandes.

«Finalmente, hubo gritos del compositor que dijo que solo recibió el pago como un pequeño creador de canciones, solo Rp. 700 mil durante un año, hubo Rp200 mil. Bueno, mientras que este LMKN recibió o recolectó todos los esfuerzos de entretenimiento», dijo Deolipa.

«El cine se factura, luego se factura el centro comercial, se factura al hotel, las instituciones de viajes que hacen música se facturan, se facturan, incluso los cafés se facturan», dijo.

Deolipa aludió al caso del caso Gacoan Noodle con LMKN, donde el proyecto de ley fue un período en un año de Rp2.4 mil millones. También cuestionó la transparencia de la gestión de fondos. Instó a LMKN a ser auditado por el bien de la transparencia pública.

«La pregunta es, ¿dónde está el dinero? El público tiene derecho a saber. Así que le pido que esto sea auditado. Al igual que Ari Lasso también le pide a LMKN que sea auditado», dijo.

DeOolipa agregó, la regulación débil, la supervisión y la práctica en el campo empeoraron aún más el problema con respecto a la distribución de regalías musicales en el país.

«La regulación también se debilita, entonces la supervisión también parece ser la colusión, entonces la práctica también es débil, la facturación también es débil. Solo ciertos objetivos son aparentemente, correctos», dijo Deolipa.

«O si consideramos que todos los objetivos de facturación van bien, por supuesto, hay un gran dinero que luego oscurece. ¿Por qué? Debido a las regalías al creador de pequeñas canciones, entonces. Así que eso fue, así que consideramos todo débil», dijo.

Deoolipa analogiza a LMKN como el «Bolakan» que amenaza el criminal si el actor comercial no paga.

«Por lo tanto, son los LMKN como Centeng, Bolakan. Si no paga, lo haremos, por lo tanto, excederemos los impuestos», dijo.

Por otro lado, Deolipa también deploró la posición de LMKN, que era un estado no estructural. Según él, esto hizo que la gestión de las regalías fuera más borrosa.

«Esto se debe a que se hizo no estructural y gris. Por lo tanto, no es firme, ¿verdad? Debido al gris porque no es estructural. Si la estructural está clara. Si no es estructural, es gris. Puede ir a SONO, aquí, a SONO, ¿verdad? Para que pueda volar por todas partes. Dicho deolipa.

«Entonces, en el futuro, esto debe enfatizarse. Si LMKN se convierte en una institución estatal ordenada, que se estructura fácilmente bajo la supervisión del estado, o se deja gris. Hasta ahora la posición aún está gris», dijo.

Como solución a largo plazo, Deolipa también alentó al gobierno y al Parlamento a hacer que las nuevas leyes sean más detalladas sobre el gobierno de regalías.

«Entonces, esto debe ser una nueva ley. Concreta. Debido a que la antigua ley resulta que la ley actual, esto es positiva, aparentemente no puede cubrir nada que sea la interés de las partes, sí, en el mundo de la creación de canciones y en el mundo de las regalías», dijo.