Destacado por jugar golf durante un desastre, este es el contenido del garaje del director de BGN, Dadan Hindayana

Yakarta, VIVA – La atención pública se centra en la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) tras la difusión de información sobre las actividades Jefe de BGNDadan Hindayana, de quien se dice que jugó golf en medio de una inundación y un deslizamiento de tierra en la región de Sumatra.

Este incidente ocurrió el 14 de diciembre de 2025, coincidiendo con la agenda del presidente Prabowo Subianto de inspeccionar directamente los lugares afectados.

La ola de críticas se fortaleció en el ámbito público, especialmente en las redes sociales, porque el público sintió que este impulso requería la presencia empática de los funcionarios estatales. La atención se amplía entonces, no sólo sobre las actividades, sino también sobre los estilos de vida y los activos declarados oficialmente.

Basado en informe Propiedad de la riqueza Administrador del Estado (LHKPN) presentado a la Comisión de Erradicación de la Corrupción en marzo de 2025, los activos totales de Dadan Hindayana se registraron en 9.020 millones de IDR y estaban en estado de verificación administrativa completa.

Consultado por VIVA Otomotif el lunes 22 de diciembre de 2025, el informe fue presentado a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción al inicio de su mandato como director de BGN.

En el garaje, el vehículo de mayor valor es un Mazda CX-5 2023 con un valor de 675 millones de IDR. Este SUV mediano generalmente está equipado con un motor de gasolina Skyactiv-G de 2.0 L a 2.5 L, tracción delantera o AWD y una transmisión automática de 6 velocidades.

Se sabe que el Mazda CX-5 ofrece comodidad de conducción con una suspensión estable y una cabina hermética. Las características de seguridad activa como i-Activsense, control de estabilidad y bolsas de aire acolchadas son estándar en su clase.

El siguiente vehículo es el Honda HR-V 1.5L SE CVT 2024, cuyo valor registrado es de 330 millones de IDR. Este modelo tiene un motor de gasolina i-VTEC de 1,5 litros combinado con una transmisión CVT para ahorrar combustible a diario.

El HR-V es popular en el segmento de los SUV compactos debido a la practicidad de su cabina y la flexibilidad del maletero. En esta variante también están disponibles funciones de apoyo al confort, como una pantalla de infoentretenimiento, cámara trasera y sistemas de asistencia al conductor.

El garaje de Dadan Hindayana también está lleno de un Mazda CX-3 1.5 AT 2023 con un valor de 395 millones de IDR. Este SUV compacto utiliza un motor de gasolina Skyactiv-G de 1,5 litros que responde al uso urbano.

Mazda CX-3 es conocido por su diseño deportivo y su posición de asiento ergonómica. Las características precisas de la dirección y el consumo eficiente de combustible son valores añadidos.