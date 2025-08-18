¡Destaca los impuestos polémicos del Regent, Hasto recordó que los cuadros PDIP no se sienten altos por la gente!

Yakarta, Viva – Presidente de PDI Perjuangan (Pdip), Megawati soekarnoputri informó que todos los cuadros de su partido no se sienten más altos que la comunidad.

Megawati también recordó que todas las fuentes de fuerza PDIP provienen de la gente.

El mensaje de Megawati fue descubierto por el Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto En conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Lo que recordó la Sra. Megawati que todas las fuentes de fuerza PDI -P provienen de la gente. De modo que todos los cuadros PDI -P no deben sentirse más altos que la gente. La gente debe convertirse en la lucha del partido», dijo Hasto a los periodistas de la escuela PDIP Party, South Jakarta, citada el lunes 18 de agosto de 2025.

Hasto luego destacó una serie de políticas del gobierno local que se consideraron difíciles para la comunidad. Uno de los satumya, que es la política Regente Sudeo que planea aumentar los impuestos hasta el punto de ser demostrado por la comunidad.

«Especialmente antes de esta independencia vemos que hay políticas en áreas relacionadas con los aumentos de impuestos», dijo.

Hasto recordó a los cuadros PDIP que absorban la dificultad de la vida de las personas. Se espera que los cuadros PDIP que se convierten en cabezas regionales no dificultan las políticas que lo dificultan a la gente.

«Así que también se pidió a todos los cuadros de PDI que absorbieran la vida de las personas. Por lo tanto, no podría haber una política que creara una brecha entre las esperanzas de las personas y las políticas tomadas», el baño de Hasto.