Destaca la muerte de Affan Kurniawan, la carga de Ustaz Abdul Somad fue aplastada por ser aplastada ‘en el centro de atención

VIVA – El incidente de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan, 21 años el jueves 28 de agosto ayer se enfureció al público con las instituciones policiales. Según la información, el propio Affan no participó en la demostración que tuvo lugar ayer. En ese momento, Affan quería irse a casa después de entregar comida en el área de Hilir Bendungan.

Leer también: Especificaciones de Rantis Brimob que golpeó el Ojol para matar en Pejompongan



Estaba atrapado en medio de una manifestación. Rantis brimob Lo que condujo rápido y corriendo sobre él. Affan fue llevado de urgencia al RSCM, pero su vida fue más allá de la ayuda.

La noticia de la muerte de Affan también llamó la atención del ulama Ustaz Abdul Somad. A través de su cuenta personal de Instgram, subiendo caricaturas que muestran a los hombres que usan una chaqueta de taxi en motocicleta en línea sentada en la calle Asphalt.

Leer también: Se unió en una voz, Gofar Hilman se preguntó por qué el automóvil BRIMOB RANTIS Speeding golpeó a Ojol hasta la muerte



Mientras que frente al hombre apareció un vehículo táctico (Rantis) de la policía, Barracuda. Detrás del Rantis, varios residentes estaban tratando de salir.

«Rirado aplastado», escribió la imagen.

Leer también: Momento General Kostrad Conoce a Ojol Mass en Kwitang: Presento BRIMOB Commander, ¡estás tranquilo!



Ustaz Abdul Somad también puso una serie de Poetry Temple

«Buscando sustento con sinceridad. Por el bien de los niños, puede ingresar al aula y un pequeño contenido del refrigerador sin apretarlo y mucho menos cruzarlo, pero de hecho ha terminado la vida terminó siendo aplastado solo un atajo para que descanses rápidamente de los oprimidos que eres inteligente en tu clase.

De repente, la carga obtuvo miles de usuarios de redes sociales. Se quejaron de los actos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad.

«En la oración de los eruditos en Medina.

«Por Allah Ustadz, no pago sinceramente el impuesto para contratar las oficinas del RI, antes de que Dios les exigiré», escribió Netizen.

«Esta violación de los derechos humanos debe llevarse a la Corte Internacional de Justicia … obviamente, esto viola … por favor, ayude a mi hermano que está en el extranjero ayudando al mundo … esto debe ser juzgado …», comentó otro.

«Cuanto más triste Ustad no sea un seguidor de demostración, sino que busca la fortuna entre la comida», comentó los internautas.

«Hasbunallah Wanikmal Representante de Sholliala Sayyidina Muhammad Allah lo hizo todo aamiin», Netizen de oración.