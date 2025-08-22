Destaca el caso de Noel, Kaesang recuerda los cuadros de PSI: ¡nunca corrupción!

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta de solidaridad indonesia (PSI), Kaesang Pangarep Recordó a todos los cuadros de su partido que nunca se involucren en todas las formas de corrupción.

Esto fue dicho por Kaesang destacando el supuesto caso extorsión quien atrapó al ex viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer o Noel.

«En realidad, siempre he dicho a todos los cuadros de PSI, desde que me convertí en el presidente general en el período anterior, nunca corrupción», dijo Kaesang a los periodistas el sábado 23 de agosto de 2025.

También invitó a todas las partes a respetar el proceso legal que ahora se está ejecutando. Se sabe que Noel ha sido nombrado sospechoso por KPK.

«Sí, todo, lo que sea involucrado en casos legales, debemos seguir el proceso legal», dijo.

En esa ocasión, Kaesang también citó la declaración del tercer presidente de la República de Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie o BJ Habibie sobre el significado de la vida para proporcionar los máximos beneficios para la nación y el estado.

Alentó a los cuadros de PSI a dar tantos beneficios y los mejores esfuerzos y esfuerzos para el progreso de la comunidad, no a confiscar los derechos de las personas cometiendo corrupción.

«Al igual que nuestro tercer presidente, debemos poder dar lo más posible, en lugar de preguntar o privar», concluyó.

Para tener en cuenta, la Comisión de Erradicación de la Corrupción nombró al Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) como uno de los sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del ministerio de mano de obra.

«El KPK planteó este caso a la etapa de investigación estableciendo a 11 personas como sospechosos, a saber, uno de ellos IEG», dijo el presidente Setyo Budiyanto en el KPK Red and White Building, Yakarta, el viernes.

Setyo dijo que el KPK fue detenido IEG durante los primeros 20 días, que fue del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de detención de la sucursal de KPK

Además, dijo que el sospechoso de IEG era sospechoso de violar el Artículo 12 Carta E y/o el Artículo 12B de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 con respecto a la erradicación de la corrupción según lo modificado por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal. (Hormiga)