Desta prohibió a Jefri Nichol para comer carne de cerdo, Tompi se retiró de Wami

Yakarta, Viva – Noticias sobre De esto quien había prohibido Jefri Nichol Para no consumir cerdos suficiente atención. La prueba, las noticias se filmaron inmediatamente en las filas más populares, especialmente el Viva Showbiz.

Sunan Kalijaga Aquellos que afirmaron ser atacados por el abogado de Reza Gladys no fueron menos mirados. Sin mencionar el asunto Asri welas ¿Quién se atreva a verse sexy después del divorcio hasta Tompí quien eligió retirarse de la membresía de Wami.

El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares de Kanal Showbiz, miércoles la edición 13 de agosto de 2025. ¡Vamos, desplácese!

Aparentemente, Desta había prohibido a Jefri Nichol a comer carne de cerdo para el oponente El rumi

La derrota de Jefri Nichol en el partido de boxeo de revancha contra El Rumi en el superestrella Knockout Vol.3 todavía era una conversación en las redes sociales.

Sin embargo, no solo el resultado del duelo estaba en el centro de atención, la sorprendente confesión del actor sobre su preparación física antes de montar el ring también desencadenó la reacción de los ciudadanos.

Sunan Kalijaga fue recogido en el edificio de Tvone, afirmando ser atacado por el abogado de Reza Gladys

El famoso abogado Sunan Kalijaga afirmó ser atacado por el equipo legal Reza Gladys. El abogado fue derrotado después de someterse a una sesión de tiro en el edificio TVone, Kuningan, South Yakarta.

Se sabe que la llegada de Sunan Kalijaga a Tvone para convertirse en una persona de recursos como profesional legal en el programa de registro democrático, que discutió el asunto de la sesión de Nikita Mirzani vs Reza Gladys que tuvo lugar en el caos.

Más y más se atreven a verse sexy después del divorcio, Asri Welas: su nombre también es entretenido

Asri Welas, una actriz, conocida por su imagen maternal y humorística, se ha convertido recientemente en un foco público debido a su apariencia más audaz en las redes sociales.

Su nueva apariencia que es más abierta y sexy sorprendió a muchas personas, considerando que hasta ahora es sinónimo de roles de comedia simples y cálidos. Este cambio desencadenó una variedad de reacciones de los ciudadanos, que van desde la admiración hasta la pregunta sobre las razones detrás del nuevo estilo.

Tompi renunció oficialmente a Wami, liberando sus canciones cantadas por cualquiera

El cantante y médico, Teuku Adifitrian o mejor conocido como Tompi, anunció un paso decisivo relacionado con su decepción con el sistema musical de gestión de regalías en Indonesia.

El músico que también está activo en el mundo del cine renunció oficialmente a la membresía de la música indonesia Wahana (WAMI), una de las instituciones de gestión colectiva (LMK) que tiene la tarea de administrar y distribuir regalías de canciones.

