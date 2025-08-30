Desta Prihatin Ojol fue asesinado por ser aplastado, la esposa de Pagiwaksono: Bullshit!

Yakarta, Viva -Un manifestación masiva de que nuevamente Shook Yakarta no solo era una preocupación pública, sino también figuras públicas en el hogar y en el extranjero. Uno de los cuales es Gamila AriefLa esposa de Komika Pandji pragiwaksonoque actualmente vive en Nueva York.

A través de su cuenta personal de Instagram, Gamila expresó su apoyo abierto a los manifestantes. Incluso subió un video de una madre de hijab rosa que desahogaba su ira directamente frente a la policía que estaba en guardia en la cerca del edificio del Parlamento Indonesio. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En la grabación, la madre parecía frustrada por las acciones de la policía que disparó gases lacrimógenos a las masas. Con los altavoces, hizo palabras fuertes.

«Vamos, quién se atreve a venir aquí. Eh Policía, no te esconda, señor», gritó la madre, citada el domingo 31 de agosto de 2025.

Sin detenerse allí, su ira explotó cuando tocó la acción del aparato con gases lacrimógenos.

«Woi anji @@, aquí estás. Ayer trajo gases lacrimógenos. Lu Picek los ojos, tus ojos cegados anj @@», dijo.

También cuestionó la posición de las autoridades que se consideraban más a favor de las autoridades que de las personas.

«Lo, compra a quién eres anji @@.

«Esperemos que todos sus estómagos estén podridos, el que está dentro es Anji @@», continuó.

La carga de Gamila está en el centro de atención porque marca la cuenta y el músico de Instagram del presentador De esto.

«Desta, habla tu sh @@ donde estás», Tulisnya.

Sentilan apareció después de que Desta a través de la cuenta de Vindes había expresado su preocupación por la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan, quien fue asesinado por Rantis Brimob en los disturbios de demostración.

Sin embargo, la actitud de Desta en realidad obtuvo el desprecio de los ciudadanos. Muchos ofendieron su posición como una de las celebridades que había apoyado a la pareja de Prabowo-Gibran en las elecciones presidenciales de 2024.

«Desta está en las filas de las celebridades respaldadas, bien, el gas está bien, el gas, ¿verdad?» dijeron internautas.

«Respeto por los amigos de Vindes, excepto Desta. Intenta bailar primero ahora», dijo otro.

«No es necesario fingir publicar, esta persona también solía apoyar el gas bueno», dijo el ciudadano.