Jacarta – Esfuerzos del gobierno para fortalecer la autosuficiencia alimento El concepto de productos múltiples ha recibido el reconocimiento de varios grupos. Se considera que las medidas estratégicas en forma de paquetes regulatorios y de desregulación son una base importante para acelerar la producción, mejorar los sistemas comerciales y fortalecer la coordinación centro-regional en la cadena nacional de suministro de alimentos.





El ministro de Comercio, Budi, enfatizó que MBG en realidad estabilizaría los precios de la carne de pollo, no aumentaría.



El subsecretario general de Nutrición de DPN HKTI y jefe de negocios, Muhammad Sirod, afirmó que el gobierno había tomado importantes medidas estructurales.

«El gobierno emitió un paquete de 25 reglamentos a lo largo de 2025-2026 como un paso estratégico para fortalecer la agenda de autosuficiencia alimentaria al tiempo que fomenta la agricultura transformadora. Esta política incluye un Reglamento Gubernamental, tres Reglamentos Presidenciales, dos Decretos Presidenciales, siete Instrucciones Presidenciales, así como una serie de Reglamentos y Decretos del Ministro de Agricultura», dijo en su declaración del miércoles 18 de febrero de 2026.





MBG se considera necesario en medio de los actuales desafíos económicos globales, ver la explicación



Según él, esta política no es válida por sí sola. El gobierno también revocó alrededor de 547 regulaciones internas como parte de la reforma política.

«Se considera importante revocar cientos de reglamentos internos para reducir la superposición de reglamentos derivados. Anteriormente, un programa alimentario a menudo tenía muchas directrices y circulares funcionando simultáneamente, lo que aumentaba los costos de coordinación y ralentizaba la toma de decisiones», explicó.





Al fomentar la independencia alimentaria, Pupuk Indonesia fortalece el ecosistema de innovación agrícola



Sirod cree que la desregulación tiene como objetivo fortalecer la estructura de la cadena de suministro de alimentos moderna desde el principio hasta el final. El enfoque incluye simplificar las regulaciones internas, acelerar la concesión de licencias de producción, reorganizar las instituciones técnicas, estructurar los sistemas de comercio de importación y fortalecer la coordinación centro-regional a través de instrucciones presidenciales.

A nivel de producción, se dice que los cambios en el Reglamento del Ministro de Agricultura relativo a la denominación y el registro de variedades vegetales aclaran los criterios de servicio.

«Esta certeza del tiempo tiene una gran influencia en la innovación de semillas, porque en la cadena de suministro de alimentos moderna, la velocidad del registro de variedades determina la rapidez con la que los agricultores pueden adoptar la tecnología», dijo, refiriéndose al plazo máximo de servicio de 17 días hábiles a través del sistema digital.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura y jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, afirmó que el logro de la autosuficiencia nacional muestra los resultados concretos de la política gubernamental.

«Nuestra producción es alta, tenemos muchas existencias. Tenemos nueve (productos básicos) que son autosuficientes en alimentos, pero aún no tres. Bueno, estos tres (productos básicos) aún no son autosuficientes, pero tienen muchas existencias», dijo Amran.

Según el balance alimentario hasta abril de 2026, Indonesia ha logrado la autosuficiencia en nueve productos estratégicos, a saber, arroz, azúcar de consumo, chiles grandes, pimienta de cayena, maíz, aceite de cocina, carne de pollo, huevos de gallina y chalotes. Mientras tanto, los productos básicos que aún están fortaleciendo la producción incluyen el ajo, la soja, la carne vacuna/búfalo y el azúcar industrial.