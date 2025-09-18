Después del volumen de reorganización III, la composición del partido político de la coalición Prabowo está aumentando

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto nuevamente revisó las rangos gabinete El tercer rojo y blanco después de hacer remodelación Gabinete en febrero y el 8 de septiembre de 2025.
El volumen de reorganización I fue realizado el 19 de febrero de 2025. Prabowo en ese momento eliminó Sumantri Brojonegoro de la posición del diccionario.
Luego, la reorganización del volumen II se realizó el 8 de septiembre pasado. El presidente Prabowo inaugurado Ministro Purbaya Finance Yudhi Sadewa, Ministro de P2MI/Jefe de BP2MI Mukhtarudin, Ministro de Ferry JuliANO, Ministro de Hajj y Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Ministro de Hajj y Umrah Dahnil Anzara Simanjuntak.
Hacia 1 año de su liderazgo, Prabowo regresó para realizar un Volumen III de reorganización el 17 de septiembre de 2025 en el Palacio del Estado. Prabowo instaló a 11 personas para ingresar al gabinete rojo y blanco.
Los designados son:
1. Djamari Chaniago: Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam)
2. Erick Thohir: Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora)
3. Afriandsyah Noor: viceministro de mano de obra (Wamenaker)
4. Rohmat Marzuki: Viceministro de Silvicultura (Wamenhut)
5. Farida Farichah: Viceministro de Cooperativas (Wamenkop)
6. Angga Raka Prabowo: Jefe de Agencia de Comunicación del Gobierno
7. Muhammad Qodari: Jefe de Estado Mayor presidencial (KSP)
8. Nanik S deyang: subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN)
9
10. Sony Sanjaya: subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN)
11. Sarah Sadiqa: Jefe de Política de adquisición de bienes/servicios del gobierno (LKPP).
La reorganización del gabinete rojo y blanco también cambió la composición de la ración partidos políticos (Partidos políticos) que obtienen una sede del ministro y el viceministro.
Gerindra, el partido político dirigido por Prabowo, recibió un escaño adicional con la entrada de Rohmat Marzuki. También hay que el Partido Demócrata también recibió raciones adicionales, después de que Afriansyah Noor se convirtió en el vicepresidente de reemplazo de Immanuel Ebenezer.
No solo Gerindra y los demócratas, PKB también «intercambió» a Abdul Kadir Karding con Farida Farich, a pesar de su intercambio desde el escaño del ministro al Vice Ministro.
Mientras tanto, la presencia de PDIP en el gabinete líder de Prabowo disminuyó, donde Hendrar Prihadi fue reemplazada por la cabeza de LKPP.
La siguiente es la composición de la composición de las últimas raciones de los partidos políticos en el gabinete rojo y blanco:
Fiesta gerindra
1. Praseteto Hadi: Ministro de Estado Secretario
2. Sugión: Ministro de Asuntos Exteriores
3. Supratman Andi Agtas: Ministro de Derecho
4. Zona Fadli: Ministro de Cultura
5. Maruarar Sirait: Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento
6. Angga Raka Prabowo: Jefe de Agencia de Comunicación del Gobierno
7. Ferry Juliando: Ministro de Cooperativas
8. Irfan Yusuf: Ministro de Hajj y Umrah
9. Aris Marsudiyanto: Jefe de la Agencia Especial de Control de Desarrollo e Investigación
10. Ahmad Riza Patra: Wamendes
11. Padre Muhammad Syafi’i: Wamenag
12. Thomas Djiwandono: Wamenkeu
13. Sudaryono: Wamentan
14. Rohmat Marzuki: Wamenhut
15. Dahnil Anzar Simanjuntak: Ministro de Hajj y Umrah
Fiesta de Golkar
1. Airlangga Hartarto: Ministro de Asuntos Económicos Coordinadores
2. Bahlil Lahadalia: Ministro de Energía y Recursos Minerales
3. Agus Gumiwang Kartasasmita: Ministro de Industria
4. Meutya Hafid: Ministro de Comunicación y Digital
5. Wihaji: Ministro de Población y Desarrollo Familiar
6. Maman Abdurrahman: Ministro de UMKM
7. Nusron Wahid: Ministro de ATR/BPN
8. Mukhtarudin: Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios
9. Lodewijk Paulus: Wamenko Polkam
10. Christina Aryani: Diputado de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia
11. Dyah Roro Esti: Wamendag
Partido demócrata
1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menko para infraestructura y desarrollo regional
2. Teuku Riefky Harsya: Ministro de Economía Creativa
3. Iftitah Suryanegara: Ministro de Transmigración
4. Dody Hanggodo: Ministro de Obras Públicas
5. Ossy Dermawan: Ministro de ATR/BPN
6. Afriandsyah Noor: Wamenaker
CACEROLA
1. Zulkifli Hasan: Ministro de Comercio
2. Yandri Susanto: ministro de aldeas y regiones desfavorecidas
3. Viva Yoga Mauladi: Transmigración Wamen
4. Bima Arya: Wamendagri
5. Zita Anjani: Enviado especial del Presidente de Turismo
6. Sakti Wahyu Trenggono: Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca
7. Budi Santoso: Ministro de Comercio
8. Dudy Purwagandhi: Ministro de Transporte
9. Hanif Faisol Nurrofiq: Ministro de Medio Ambiente
PKB
1. Muhaimin Iskandar: Ministro de Coordinación para el Empoderamiento de la Comunidad
2. Farida Farichah: Wamen Cooperative
3. Faisol riza: viceministro de la industria
Pks
1. Yassierli: Ministro de Manpower
PSI
1. Raja Juli Antoni: Ministro de Forestación
2. Isyana Bagoes Oka: Wamendukbangga
3. Cambiar a Ganesha: Wamenbud
Fiesta de gelora
1. Anis Matta: Ministro de Relaciones Exteriores
2. Fahri Hamzah: viceministro de vivienda y áreas de asentamiento
Fiesta principal
1. Agus Jabo Priyono: Wamensos.
2. Erick Thohir: Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora)