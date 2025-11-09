Después del tifón Kalmaegi, Filipinas ahora se prepara para el súper tifón Fung-Wong







Por delante del Súper Tifón A la llegada de Fung-Wong el domingo, que se espera que azote Catanduanes y zonas cercanas con vientos potencialmente mortales e inundaciones costeras, las autoridades de Filipinas han evacuado a cientos de familias, informaron los medios locales.

Según informó la agencia de noticias ANI, la oficina meteorológica estatal del país, PAGASA, advirtió que el tifón, llamado localmente Uwan, podría provocar vientos violentos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas de hasta tres metros de altura.

Después de que el tifón Kalmaegi causara una gran destrucción en Filipinas y VietnamPor otra parte, se espera que el tifón Fung Wong entre en la zona de responsabilidad de Filipinas el viernes por la noche o la madrugada del sábado. Según los informes, el tifón se mueve generalmente hacia el oeste antes de girar hacia el oeste-noroeste.

Uno de los informes decía que el tifón azotó la costa oriental de Filipinas con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora, provocando inundaciones y marejadas ciclónicas en Catanduanes y provincias cercanas.

Se pronostica que el ciclón tropical, que fue categorizado como súper tifón, toque tierra sobre la parte sur de Isabela o la parte norte de Aurora a última hora del domingo o temprano el lunes.

El tifón Kalmaegi azota Filipinas

Filipinas, que tiene un historial de presencia de tifones, en el pasado ya ha sido testigo de más de 200 muertes debido al tifón Kalmaegi la semana pasada antes de que se dirigiera a Vietnam, donde se reportaron cinco muertes.

La señal número 5, que es el nivel más alto de advertencia para tifones, se emitió en Filipinas sobre el sureste de Luzón, incluidos Catanduanes y las zonas costeras de Camarines Norte y Camarines Sur. Se emitió una alerta de Señal No. 3 para Metro Manila y sus alrededores, informó la PNA.

La Policía Nacional de Filipinas dijo hoy que todas las unidades policiales en todo el país están completamente preparadas para responder a emergencias y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

En la actualidad, están ocupados 996 centros de evacuación, que albergan a más de 102.000 familias o aproximadamente 319.000 personas en las regiones afectadas, Filipinas informó la agencia de noticias.

Teniendo en cuenta las alarmantes condiciones, el presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró el jueves el estado de emergencia, que sigue vigente. Según informan los medios locales, en algunas zonas de Virac, en Catanduanes, hay inundaciones que llegan hasta las rodillas, lo que ha hecho la situación mucho más preocupante.

