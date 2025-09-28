Después del reclamo de PPP Ketum, Agus Suparmanto se registrará para el SK en Kemenkum

Yakarta, Viva – Agus Suparmanto afirmó ser registrado de inmediato los resultados Muktamar ke x PPP al Ministerio de Derecho (Kemenkum) de la República de Indonesia. Afirmó que se registraría después de reclamar como Presidente Período PPP 2025-2030.

Leer también: El campamento de Mardiono dijo que la aclamación de Agus Suparmanto era ilegal e inválida



«Lo haremos inmediatamente registrarse con Kumham, tan pronto como automáticamente este domingo, pronto será posible», dijo Agus a los periodistas en el área de Ancol, Yakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.

Por otro lado, Agus dio una respuesta relacionada con las reclamaciones aclamación Muhamad Mardiono como presidente de PPP. El campamento de Mardiono dijo que Mardiono fue elegido por aclamación durante el Congreso anoche.

Leer también: Niega la afirmación de Mardiono, Rommy subrayó a Agus Suparmanto fue elegido para ser el presidente de PPP 2025-2030





Declaración de Agus Suparmanto Maju Caketum PPP Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

«Entonces, básicamente, según lo que los colegas ven hoy, el Comité explica que el proceso de la conferencia de principio a fin se ha explicado en detalle y claro. Si ocurre un reclamo, sí, es el derecho de los ciudadanos a reclamar, pero de hecho seguimos las reglas aplicables», dijo AGUS.

Leer también: Rommy PPP niega la aclamación de Mardiono: ¡reclamos unilateralmente, no es cierto!



Agus dijo además que estaba abierto a la comunicación y que estaba listo para formar la gestión de la fiesta con el equipo de formación.

«Creo que de esta manera, soy abierto, por favor. Nosotros, como ser humano, Dios, nos perdonamos, nuestro prójimo no se perdona», dijo Agus.

«Entonces, en este caso, estamos abiertos, ya sea que habrá comunicación más tarde, pus por favor. Más tarde, automáticamente no solo yo, el equipo y esto forman una organización. Esto celebrará una formación, discutiremos con la formación», agregó.

Anteriormente se informó, el Consejo Central de Liderazgo del Partido de Desarrollo Unido (DPP PPP) enfatizó que las afirmaciones de aclamación de Agus Suparmanto como presidente general de PPP fueron aclamadas del Congreso X ilegalmente legalmente.

El presidente de los asuntos legales del PPP DPP, Andi Surya Wijaya explicó que el mecanismo en poder de AGU no estaba de acuerdo con las reglas organizativas aplicables.

«Sí, ilegal (aclamación de AGUS)», dijo Andi cuando los periodistas confirmaron, domingo 28 de septiembre de 2025.

Andi dijo que el reclamo también fue una discapacidad del procedimiento porque no cumplió con las disposiciones del Foro de Deliberación. «Sí, tampoco lo es», dijo.

Andi explicó que su partido estaba presente directamente en el Congreso de X PPP, que se celebró de acuerdo con AD/Art.



PPP PPP Congreso Participantes en Ancol, Yakarta

«Cuando hablamos del corum, también vemos dónde está la gran cantidad, el corum», explicó.

Por lo tanto, el PPP DPP enfatizó su actitud de no reconocer los resultados reclamados por Agus Suparmanto. «Sí, lo consideramos ilegal», dijo.