Después del juego 1, explosión, los Yankees Bullpen Keys su victoria de ahorro de temporada

Meras horas después de costar el Yankees de Nueva York Una derrota crucial para los playoffs para sus mayores rivales, su bullpen ayudó a mantener a flote la temporada de Nueva York.

Yankees relevistas Fernando Cruz, Devin Williams y más cerca David Bednar Combinado para lanzar tres entradas blanqueadas, permitiendo que su ofensiva se rascara en la carrera ganadora del juego en la octava entrada de su victoria por 4-3 sobre la Medias Rojas de Boston En el Juego 2 de la serie de comodines de AL.

El Yankees INIFERENCIA LA MEJOR DE SERICIÓN DE 3 EN UN JUEGO CADA. El Juego 3 de Win-Or-Go-Home será el jueves en el Yankee Stadium a las 8:08 PM ET.

Fernando Cruz ‘compitió’ en el Juego 2

El bullpen de Nueva York permitió las tres carreras en su derrota por 3-1 ante Boston en el Juego 1. Luke Weaver Tomó la pérdida en el primer juego, y Bednar entregó un seguro clave en la novena entrada.

Pero después de Yankees El abridor Carlos Rodon superó seis entradas con el puntaje empatado a las 3, pero tosió con cables de 2-0 y 3-2, pero caminó a los dos primeros bateadores en el séptimo, el gerente de los Yankees, Aaron Boone, fue a Fernando Cruz.

Cruz fue 3-4 con una efectividad de 3.56 y ponchó a 72 en solo 48 entradas. Se convirtió en un Yankees favorito de los fanáticos por sus actuaciones máximas y emocionales, e indujo Ceddanne Rafaela para golpearlo antes de conseguir Nick Sogard volar al jardín izquierdo para el segundo fuera.

«Solo trato de salir y competir», dijo Cruz. «Simplemente agarro la pelota y me voy».

Jazz Chisholm Jr. salvó a Cruz manteniendo el afilado terreno de Masataka Yoshida frente a él, que cargó las bases. Cruz luego gritó y bombeó su puño después de ponerse en ciernes Yankees justicia Historia de Trevor volar a la pista de advertencia en el jardín central para poner fin a la amenaza.

«Ese fue el juego del juego, justo allí», dijo Cruz sobre el juego de Chisholm.

Agregó que lanzar en los playoffs «es algo que he estado soñando, que he estado imaginando desde que era un niño pequeño. Emociones. [are] Voy a salir. Soy un tipo emocional. Me apasiona lo que hago, y me encanta lo que hago «.

Devin Williams inspira la fe de los Yankees

Devin Williams ha sido público enemigo No. 1 para Yankees Fans en toda la temporada.

El relevista, a quien los Yankees adquirieron del Cerveceros de Milwaukee En un éxito de taquilla fuera de temporada, tuvo un BWAR de menos 0.3 después de publicar un récord de 4-6 con una efectividad de 4.79 y perdió su papel más cercano a mitad de temporada, que Bednar finalmente ha asumido.

Sin embargo, Williams ha comenzado a recuperar la confianza con Boone y Yankees fanáticos. Recogió la victoria el miércoles enfrentando el mínimo de tres bateadores en la octava entrada, induciendo un juego doble 1-6-3 a Nathaniel Lowe Antes de poner en marcha anterior Yankees Catcher Carlos Narváez.

Fue la undécima salida consecutiva sin puntaje de Williams, y ha lanzado a una efectividad de 2.25 con 35 ponches y ocho retención en 20 entradas en sus últimas 21 apariciones desde el 8 de agosto.

«Las cosas nunca estuvieron allí», dijo Boone. “Nunca estuvo tan lejos en ningún momento cuando estaba luchando.

«El último mes, más en el mes, acaba de apilar muchas buenas salidas. Creo que solo está lanzando con mucha confianza, metiéndose en el [strike] Zona más y tener presencia con ambos lanzamientos «.