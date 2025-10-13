Después del incendio de la escuela, se produjo un tiroteo entre el KKB y el TNI-Polri en Kiwirok Papua

PapuasiaVIVA – Grupo Delictivo Armado (KKB) quemar el antiguo edificio de la escuela secundaria estatal Kiwirok en la aldea de Sopamikma, distrito de Kiwirok, regencia de las montañas Bintang, montañas de Papúa.

Lea también: El gobernador Mathius acelera el desarrollo de Papúa según el programa nacional de Prabowo



El incidente ocurrió hoy alrededor de las 07.00 horas WIT y fue monitoreado directamente por el Grupo de Trabajo. Operación Paz Cartenz. No pasó mucho tiempo hasta que agentes conjuntos del TNI-Polri se trasladaron rápidamente al lugar para actuar.

“Nuestro seguimiento encontró que unas siete personas armadas quemaron edificios escuela«, dijo el jefe de Operaciones de Paz de Cartenz, general de brigada de policía Faizal Ramadhani, el lunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: Un soldado del TNI fue asesinado a tiros por la OPM en la bahía de Bintuni, Papúa





Jefe de Operaciones de Paz Cartenz-2023, General de Brigada Dr. Faizal Ramadhani

Cuando el equipo conjunto llegó al final del aeropuerto de Kiwirok alrededor de las 07.20 WIT, se escuchó un solo disparo desde la dirección del lugar en llamas. Los disparos eran inevitables. Las autoridades lograron repeler al KKB, que afirmaba ser parte de Kodap XV Ngalum Kupel, y huyeron hacia la aldea de Kotobib.

Lea también: El Comité Especial de Autonomía para Papúa se considera una manifestación concreta de la atención de Prabowo al pueblo de Bumi Cendrawasih.



Una vez que la situación estuvo bajo control, agentes del TNI-Polri visitaron inmediatamente a los residentes del campo de refugiados de Polobakon Village Hall para brindarles consejos de seguridad. El general de brigada Faizal condenó enérgicamente el acto de quemar instalaciones educativas.

«Los ataques a las escuelas son crímenes inhumanos. Las escuelas son un lugar para que los niños papúes adquieran conocimientos y miren hacia su futuro», afirmó.

Mientras tanto, el jefe adjunto de las operaciones de paz de Cartenz, el comisionado de Poliai, Adarma Sinaga, confirmó que las condiciones en el terreno ahora están bajo control. Sin embargo, el Grupo de Trabajo de Operaciones de Paz de Cartenz, junto con el TNI, siguen vigilando los movimientos del KKB en la zona fronteriza de Kiwirok y restringiendo las rutas de entrada y salida del distrito para evitar nuevas acciones.

«Seguiremos reforzando la supervisión en la zona de Kiwirok. Las autoridades permanecen alerta para aplicar medidas preventivas y policiales contra los grupos armados», afirmó Adama.