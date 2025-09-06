Después del hijab, Olla Ramlan hace que sea mucho ser un DJ

Yakarta, Viva – Después de estar en el centro de atención debido a su decisión de eliminar el hijab, Ser Ramlan De vuelta al público horrible. Esta vez, el artista de 44 años apareció en un club nocturno con un papel diferente, no solo un invitado, sino como DJ.

En un video subió una cuenta de Instagram @gelar_beritaOlla Ramlan admira al escenario completo con auriculares DJ. Con confianza, bailó mientras invitaba a la audiencia a balancearse. En el escenario, Olla se veía tan disfrutando de la música y el baile acompañado por un hombre con un sombrero rojo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La aparición de Olla Ramlan como DJ hizo que los ciudadanos asuman que comenzó a probar una nueva profesión.

«¿Por qué el modelo es todo lo que quita el hijab», dijo los internautas.

No unos pocos que se burlen de las opciones de carrera.

«Fácil trabajo, solo unas pocas horas pueden obtener millones y Saweran. Naturalmente, todos quieren ser un DJ, especialmente si ya tiene un nombre», dijo otro.

«He sido libre, él es tan libre … Dr.PD, cuando usamos el hijab aterrador, la ropa … tienden a ser así … miedo a la ropa cuando usamos el hijab, la tendencia de los niños de Genz … está realmente fuera de casa … tengo así, solo quiere hacerlo … no sabemos lo que él está intentando y luchando», dijo la ciudadana.

El estilo de moda de Olla Ramlan también está en el centro de atención

Antes de su aparición como DJ, Olla también tuvo tiempo de llamar la atención a través de la aparición en un evento. Parecía seguro con un vestido mini tartán rojo-negro sin manga, combinado con medias negras y botas altas. El cabello largo y ondulado que es flojo y expresiones alegres se suman a la impresión energética y de moda.

La elección de la moda también provocó nuevamente los pros y los contras en las redes sociales. Muchos dicen que el estilo de Olla se ha vuelto valiente desde que decidió liberar el hijab, mientras que otros lo juzgan como una forma de libertad de expresión.