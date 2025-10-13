Después del Hajj, así es como Omesh mantiene el istiqomah

VIVA – Adorar Tierra Santa es el sueño de muchos musulmanes, incluido Ananda Omesh quién finalmente podrá poner un pie allí. Sin embargo, después de regresar de Tierra Santa, Omesh admitió que tenía su propia carga, es decir, mantener nuevamente la coherencia de su culto.

Según Omesh, mientras estuvo en La Meca sintió que era muy fácil acercarse a Allah SWT, pero las cosas fueron diferentes cuando regresó a Indonesia. Admitió que mantener el istiqomah después del Hajj no era algo fácil de hacer. ¡Vamos, desplázate más!

Hasta ahora, Omesh también siente desafíos y continúa luchando para llevar a cabo su adoración de manera constante.

«Estoy seguro de que soy igual. Es muy fácil hacer giros», dijo Omesh, citando el vídeo de Wendi Cagur en YouTube, el lunes 13 de octubre de 2025.

Aunque ya ha implementado el quinto pilar del Islam, Omesh admite que todavía está buscando la mejor manera de fortalecer y mantener su fe. Tampoco dudó en aprender de otras personas que tenían más conocimientos sobre la religión islámica.

«Hasta ahora sigo buscando. Por eso, cada vez que me encuentro con un maestro, siempre le pregunto: ‘Sí, maestro, ¿cómo te mantienes istiqomah?'», explicó Omesh.

Omesh también tiene su propia manera de seguir alimentando la fe en su corazón, es decir, participando en los estudios. Allí, Omesh aprendió mucho sobre la religión islámica que nunca antes había conocido.

Aparte de eso, a Omesh también le gusta reunirse con profesores religiosos para aprender más sobre los problemas cotidianos desde una perspectiva islámica. Omesh hizo esto para mantener su fe y mejorar en Su camino.

«Una de las personas que lo cuida, para que siga siendo regado, para que siga siendo regado. Entonces, a veces toma la forma de no estudiar, no recitar el Corán. Simplemente reunirse, pero coincidentemente con los profesores. Para poder charlar, hacer preguntas», explicó.

Para su información, Istiqomah en la religión es una actitud consistente y firme en el cumplimiento de los mandatos de Allah y eludir Sus prohibiciones, que es la clave principal para lograr la verdadera felicidad en este mundo y en el más allá.

Al mantener el Istiqomah, un musulmán sentirá la paz del alma, se mantendrá alejado del miedo y la tristeza, y siempre buscará la ayuda y la felicidad de Dios, porque la práctica continua -un poco- es su práctica más querida.