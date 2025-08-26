Después del divorcio, Pratama Arhan fue creado de inmediato por los internautas con Dian Soediro

VIVA – Un día después de ser divorciado por el panel de jueces de la corte religiosa Tangerang de Tigaraksa, figura Pratama Arhan Inmediatamente se apiñó en discusiones públicas. No algunos de los usuarios de las redes sociales que enviaron inmediatamente un mensaje DM de alias de Instagram al jugador de Bangkok United. Incluso lleno en las redes sociales de Tiktok con ‘Contenido del Día 1 vinculado al nuevo viudo’.

Muchos públicos que acogieron ayer el divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha. No solo eso, esta tarde, incluso el público estaba ocupado arrastrando el nombre de Selebgram Dian Soediro o Bidi. Estaban ocupados creando Pratama Arhan y Bidi entre sí.

La razón por la que coinciden con Pratama Arhan con Bidi porque ambos fueron desperdiciados por sus ex partidos. Si se considera que Pratama Arhan ama unilateralmente Azizah Salsha, mientras que Bidi debe aceptar el hecho de que es engañada por su exhusband.

Como se sabe, la cifra de Bidi había recibido la atención de los usuarios de las redes sociales de Tiktok debido a la actitud de Bams Pattikawa alias el artículo de su esposo anterior. Mientras todavía están con artículos, a menudo reciben elogios de los ciudadanos porque a menudo elogian a su cocina y llaman a la cocina Bidi mucho más agradable que la cocina del restaurante.

Pero detrás de todo, se reveló recientemente que Bams tuvo una aventura. Incluso Bidi tiene evidencia, incluido el descubrimiento de anticonceptivos en el hogar, la conversación íntima de Bams con otras mujeres, fotos de discotecas y besos, y contusiones en la cara debido a la supuesta violencia doméstica.

Debido a que se considera que tiene un mal destino en el hogar, los usuarios de las redes sociales de la gente coinciden con Bidi y Pratama Arhan. Incluso el último video de Bidi en su cuenta Tiktok fue invadido de inmediato por los ciudadanos.

«El barco de Diar, vamos o no», comentó los internautas.

«Quién es Diar», preguntó Bidi

«Dian Arhan», respondió a los internautas.

«Han, esto es genial, además de ser bueno cocinando, debe seguir siguiendo», dijo los internautas.

«Honestamente, él y Arhan son adecuados para compasivos», dijo otro.

«Justo como Arhan», dijo los internautas.

«Bidi y Arho», dijeron los internautas.

«Ya monitorea a Arhan eh su rival en lugar de Bidi, a Gibas que estaba con su cabello», comentaron los divertidos internautas.

«Aman Arhan, si es lo mismo, él también te mantiene, según ti. Es realmente bueno, así que es bueno hacer un busker que él planteó para ser un DJ», dijo los internautas.

«Pliss y Arhaaaan Plisss», dijo otro.