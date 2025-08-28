Después del divorcio nuevamente, la actitud de Bucin Pratama Arhan fue revelada a Azizah dispuesta a hacer esto

VIVA – Pratama Arhan Se sabe que demandó por el divorcio de su esposa al Tangerang del Tribunal Religioso de Tigaraksa el 1 de agosto de 2025. El segundo proceso de juicio tuvo lugar dos veces, que fue el primer juicio celebrado el 11 de agosto de 2025. Mientras tanto, el segundo juicio tuvo lugar el lunes 25 de agosto de 2025 ayer.

Leer también: La última aparición de Azizah Salsha después del divorcio y su sonrisa en el centro de atención



Basado en la segunda sesión que tuvo lugar a principios de esta semana, el Grado PA PA Tigaraksa Tangerang otorgó la solicitud de divorcio de Pratama Arhan. Sin embargo, la decisión aún no era legal. Debido a que ambos tuvieron que someterse a una promesa de divorcio, esto fue revelado por las relaciones públicas de Pa Tigaraksa, Sholahuddin.

La separación de los dos también hizo que los internautas recordaron el momento de la unión de los dos mientras se convirtió en una pareja casada. Uno de los interesantes y ocupados que se discuten es un momento en el que él y el equipo nacional U-23 contra Turkmenistán en Solo en 2023.

Leer también: Madre de Azizah Salsha



Pratama Arhan es conocido por marcar un gol contra el oponente. Curiosamente, después de marcar un gol contra el oponente, se vio al defensor del equipo nacional haber tenido una celebración para su esposa Azizah Salsha.

Arhan fue visto inmediatamente levantando la camiseta del equipo nacional y luego mostrando una camisa roja que lee Azizah 20-08-2023. Se sabe que la fecha es la fecha en que los dos están casados.

Leer también: Los internautas encuentran evidencia de Azizah Salsha solo quieren casarse 1 año con Pratama Arhan?



No te detengas allí, también se vio a Arhan chupando el pulgar después de anotar. Investigar la acción de la acción fue llevada a cabo por Arhan porque era el hábito de su esposa cuando el tiempo libre.

En relación con las acciones de Bucin Arhan en el campo, Andre Rosiade había revelado detrás del incidente. Al lanzar el show de YouTube Sungkar, Andre dijo que Arhan en ese momento le había dicho que le daría una sorpresa a su hija. Pero no sabía que la sorpresa prevista era eso.

«Pero de hecho es una sorpresa de Arhan. Si no me equivoco, preguntamos ‘cuándo imprimir (camisetas escribiendo Azizah 20-08-2023) para que el partido sea de noche, durante el día de impresión», dijo Andre.

Andre también mencionó que Arhan también tuvo tiempo de pedirle a su amigo que imprimiera la camisa. Teniendo en cuenta que estaba ocupado preparándose para el partido contra Turkmenistán.

«Estaba tratando de imprimir, por lo que la intención de su hijo era anotar», dijo Andre.