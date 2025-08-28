Después del divorcio, la casa Pratama de Arhan en Blora Diapelin muchas mujeres hermosas

VIVA – Divorcio del futbolista de la patria, Pratama Arhancon Azizah salsha Todavía calurosamente discutido por el público. Se decidieron separar el 25 de agosto de 2025 en la Corte de Tigaraksa, Tangerang, para sorprender a muchas partes mientras presentan nuevas tendencias en las redes sociales.

La razón es que Pratama Arhan, que ahora es un viudo, es considerado un «ídolo libre» por muchas mujeres. No tardó mucho, la línea de tiempo de Tiktok se llenó inmediatamente de contenido de varias mujeres hermosas que se unieron para animar la tendencia única «Apple Rumah Pratama Arhan en Blora». Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Uno de los contenidos que le llamó la atención fue un video con una narrativa, «El Día 1 se va hacia la Apple de la Casa de Mas Arhan, la Dunar Cool Blora», como se cita de Tiktok el jueves 28 de agosto de 2025. También hay otras cargas que escribieron: «Las mujeres no cuentan historias pero directamente de la casa de Mas Arhan en Blora».

Esta tendencia está cada vez más llena porque no se trata solo de bromas, algunos creadores realmente hacen videos de viajes a la casa familiar de Arhan. De hecho, hay quienes dicen que quieren conocer directamente a la madre de Arhan, Surati, para pedir tu bendición.

Además del contenido de «Apple» de la casa, no unas pocas mujeres que afirman enviar mensajes directos (mensaje directo/DM) a Arhan en las redes sociales. Esperan atraer la atención del jugador que se sabe que tiene una cara firme y carismática.

Pratama Arhan ha sido conocido como un jugador disciplinado y es uno de los pilares importantes del equipo nacional indonesio. Pero su vida personal no se salvó de la atención. Después de divorciarse, el estado de «Vidower frío de Blora» como si se sumara a su propio magnetismo a los ojos del público, especialmente a las mujeres.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial tanto de Arhan como de Azizah Salsha relacionada con su divorcio para sorprender al universo virtual.