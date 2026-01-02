Después del divorcio, André Taulany expresa su esperanza para el 2026: ¡¡volverse a casar!!

VIVA – André Taulany vuelve a ser el centro de atención después de expresar sus esperanzas personales para el año 2026. El comediante y músico, conocido familiarmente como «Pak Haji», transmitió abiertamente una resolución bastante sorprendente: quiere volver a casarse y tener una nueva esposa.

Lea también: MÁS POPULAR: Azizah Salsha abre su voz sobre el divorcio de Arhan, Riyuka Bunga muestra momentos con Deddy Corbuzier



Andre hizo esta declaración poco después de divorciarse oficialmente de Rien Wartia Trigina, o mejor conocida como Erin. Su divorcio finalizó a finales de 2025, después de un largo proceso que implicó solicitar el divorcio en tres ocasiones. Tras pasar por esta fase, André parece querer mirar el futuro con más optimismo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Andre Taulany expresa felicidad en la boda de Boiyen y pronuncia este discurso de Haru



A través de publicaciones en su cuenta personal de Instagram, @taulany_tv, Andre compartió una breve reflexión sobre el año que ha atravesado y sus esperanzas para el nuevo año. La carga llamó inmediatamente la atención de los internautas por el contenido del mensaje.

«Una palabra para 2025, lecciones», escribió André Taulany, citado en Instagram @taulany_tv el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: 3 artistas oficialmente divorciados en noviembre de 2025, ¡los problemas son muy diferentes!



Sin detenerse ahí, André continuó con una frase que de inmediato provocó una reacción pública respecto a sus esperanzas para 2026.

«¡¡Mi esperanza es volver a casarme en 2026!!» André volvió a escribir.

Esta expresión se considera una forma de apertura de Andre para afrontar la vida posterior al divorcio. En lugar de perderse en la tristeza, Andre decidió hacer de la experiencia de 2025 una lección valiosa y abrirse a nuevas posibilidades en el futuro.

La carga se vio inmediatamente inundada de comentarios de los internautas. Mucha gente ofreció oraciones, apoyo e incluso comentarios en broma.

«Esperemos que las oraciones del señor Haji sean contestadas», escribió un internauta.

«Señor Haji @andreastaulany, ¿por qué nuestra resolución es la misma? ¿No podemos ser amigos?», comentó otro internauta.

«Vaya directo al gas jiii», decía otro relato en tono alentador.

Sin embargo, el propio André no ha revelado más sobre sus planes ni la figura del potencial socio en cuestión. Sólo expresó brevemente sus esperanzas, sin dar más detalles. En realidad, esto hace que el público sienta aún más curiosidad por los pasos de Andre en 2026.