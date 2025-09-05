Después del diálogo en el palacio, el diccionario garantiza las demandas de los estudiantes a Prabowo

Yakarta, Viva – Ministro de Educación Superior, Ciencia y Alias ​​de Tecnología Mendiktisaintek, Brian Yuliarto Asegúrese de todo Aspiraciones de estudiantes que fue entregada en una reunión en el Palacio Presidencial, será enviado al presidente Prabowo Subianto.

Varias demandas de los estudiantes incluyen el asunto del paquete de demandas 17+8, como un aporte importante para reparar En varios sectores.

«Eso también debe transmitirse. Anteriormente había muchas cosas y demandas que todos notamos con el Ministro de Estado, lo que debemos hacer para mejoras en varios sectores», dijo Brian el viernes 5 de septiembre de 2025.

También apreció la actitud de los estudiantes que eligieron expresar sus aspiraciones a través de foros oficiales con el gobierno.

«Por supuesto, agradecemos a los hermanos menores de los estudiantes y también queremos que esta discusión continúe de manera continua no solo cuando condiciones como esta», dijo.

Brian se aseguró de que los resultados de esta reunión luego serían un seguimiento para los ministros cruzados.

«Por supuesto, se transmitirá Sesneg, continuó no solo al Presidente sino también a los ministerios, cuáles necesitamos mejorar, cuál necesitamos mejorar», dijo.

(Reportero/TvOnews/Abdul Gani Siregar)