Después del colapso de la casa, la salud de Diding Boneng empeoró

Tangerang, VIVA – Estado de salud del actor principal. Todos los boones Se convirtió en una preocupación en medio del proceso de remodelación de su casa que aún continuaba debido a su reciente derrumbe debido a las fuertes lluvias. El actor de 75 años tuvo que someterse a un tratamiento intensivo fuera de la ciudad después de que su asma reapareciera.

Según las observaciones de los periodistas, en su residencia ubicada en RW 08 Pegangsaan, Menteng, en el centro de Yakarta, Diding Boneng no fue visto en casa. Las actividades de renovación aún están en curso y sólo están supervisadas por sus familiares y hermanos menores. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La familia confirmó que el actor había sido enviado a recibir tratamiento médico desde la mañana.

«Ahora está recibiendo tratamiento en Tangerang. Probablemente se fue esta mañana, si no mañana o pasado mañana, tal vez regrese», dijo su hermano menor, Zaenal Wahyudin alias Bambang, cuando fue recibido por los periodistas el sábado 3 de enero de 2026.



La casa de Diding Boneng se derrumbó.

Según Bambang, el ataque de asma que experimentó su hermano fue provocado por las condiciones del ambiente de la casa que estaba lleno de polvo debido a las renovaciones, además de la fatiga física después de haber cumplido varias entrevistas en los últimos tiempos.

«Ha estado sufriendo de asma desde anoche. Debido a que probablemente hizo muchas entrevistas, también estaba polvoriento. Finalmente, esta mañana fue enviado a Tangerang para recibir tratamiento para su asma», explicó Bambang.

Aunque tuvo que someterse a tratamiento, la familia enfatizó que el estado de salud general de Diding Boneng era bastante bueno y no tenía antecedentes de otras enfermedades graves.

«Gracias a Dios, no tiene ninguna enfermedad interna. Y recientemente desarrolló asma, tal vez también debido a la edad. Hasta ahora, desde que tiene 70 años, todavía está sano y de buen humor», dijo Bambang.

El deterioro de su condición física fue una de las razones por las que Diding Boneng decidió no seguir activo en el mundo del cine. Bambang dijo que su hermano mayor había estado alejado de la actuación en la pantalla chica durante mucho tiempo.

«No he podido filmar, ha pasado mucho tiempo. Dije que han pasado varios años, tal vez 3 años que no he filmado. No he filmado», dijo.

Sin embargo, el entusiasmo de Diding Boneng por el mundo de la interpretación nunca murió. Eligió seguir contribuyendo compartiendo conocimientos de actuación con la generación más joven a través de un estudio de arte en el área de Tambun.