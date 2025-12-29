Después del arroz, el ministro de Agricultura, Amran, aspira a que RI sea autosuficiente en azúcar para 2026

Jacarta – Ministro de Agricultura, amrán Sulaiman informó, en este momento existencias arroz A nivel nacional, se registró en 3,39 millones de toneladas y fue la reserva de arroz más alta en la historia de la Indonesia independiente.

«Nuestras existencias a partir de esta segunda (en) la reunión (alcanzaron) 3,39 millones de toneladas», dijo Amran después de una reunión de coordinación limitada para determinar la Reserva de Alimentos del Gobierno (CPP) para 2026 en Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Destacó que la disponibilidad de reservas nacionales de arroz se encuentra en condiciones muy seguras para satisfacer diversas necesidades, incluida la estabilización de precios y la distribución de ayuda alimentaria.

«Este es el nivel más alto durante la independencia», dijo.

Amran dijo que el gobierno continúa monitoreando la producción y distribución de alimentos, incluso en las áreas afectadas por desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, asegurando que se lleve a cabo la restauración de las tierras agrícolas.

Unas 11.000 hectáreas de arrozales resultaron completamente dañadas como resultado del desastre, dijo, pero consideró que esta cifra es relativamente pequeña en comparación con la superficie estándar nacional de arrozales de alrededor de 7 millones de hectáreas.

En cuanto a las materias primas azúcarAmran expresó el optimismo del gobierno por lograr autosuficiente Azúcar blanco para 2026, a medida que aumente la producción. Caña de azúcar nacional.

«Si aumenta la producción de caña de azúcar, significa que aumentará el azúcar», dijo Amran.

Explicó que el gobierno prepara un programa para desmantelar gradualmente los retoños en el período 2025-2027, con una superficie objetivo de alrededor de 300.000 hectáreas, con el fin de incrementar la productividad de la caña de azúcar y el suministro de materias primas para los ingenios azucareros.

Amran añadió que esta medida tenía como objetivo fortalecer el suministro de materias primas para las fábricas de azúcar y reducir la necesidad de importar azúcar cristal blanco para cubrir el déficit de suministro interno.