Después de Visarjan, volvamos a tener en forma de barco de Mumbai







Ahora que hemos llegado al final del Festival GaneshVarias organizaciones, individuos e incluso líderes políticos emprenderán limpiezas de playa, después de Visarjan. Las limpiezas de playa ahora se han convertido en parte del paisaje ecológicamente consciente, donde las organizaciones organizan el fin de semana e incluso las unidades diarias, con autoridades cívicas que lideran el camino.

Todos y cada uno de los esfuerzos para garantizar una ciudad más limpia y verde son bienvenidos. Queremos que nuestros líderes sean igualmente rápidos al ordenar la eliminación de la gran cantidad de acaparamientos/pancartas que están enlucidos en toda la ciudad.

Mientras mandal Han hecho sus arreglos, que también deben eliminarse cuidadosamente y rápidamente después de Visarjan, las caras de los líderes políticos están en todas partes, deseando devotos o tomar crédito por algo u otro. Nos están mirando en nuestras calles, en los cruces, a veces convirtiéndose en un punto ciego para los vehículos, lo cual también es peligroso.

Son los líderes quienes deben liderar con el ejemplo. Idealmente, no deben permitir pancartas con sus caras en todas partes. No pueden impulsar la culpa a los trabajadores del partido o incluso a otros fingiendo ignorancia sobre lo que está sucediendo exactamente y no saber que sus caras son omnipresentes en toda la ciudad.

Llámalo una envoltura en estos pancartas, que parecen caer sobre Mumbai en grandes cantidades ahora que el temporada festiva está sobre nosotros. Uno no puede comprender por qué, incluso con numerosas quejas, los carteles políticos aparecen regularmente. A veces, nuestros líderes hacen declaraciones tibias como les han dicho a sus partidos que no pusieran carteles, pero siguen apareciendo misteriosamente.

Uno tiene la tentación de señalar que si no pueden controlar su propio partido, ¿cómo pueden liderar una ciudad o estado? Las limpiezas posteriores a la inmersión deben incluir un paquete rápido y ordenado de estos carteles que fallan el megapolis. La vida puede ser una playa, la lucha son estas atacantes.





Fuente