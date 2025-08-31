Después de ver la nueva casa de Sahroni, hice esto

Yakarta, Viva – celebridad que ahora también está sentada como miembro RPD RI, Eko Hendro Purnomo o mejor conocido como Eko Patrio, finalmente abrió su voz relacionada con la agitación pública después de la acción bailando en la sala parlamentaria.

Leer también: La misa de la casa de la casa de Eko Patrio, el colchón al gato fue traído



La disculpa se transmitió oficialmente el viernes por la noche, 30 de agosto de 2025, junto con sus compañeros políticos y músicos, dijo Sigit Purnomo Syamsuddin o Pasha Ungu. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

A través de su cuenta personal de Instagram, Eko apareció con una cara seria, junto con Pasha, quien abrió la declaración.

Leer también: Viral en las redes sociales como esta aparición de la casa de Eko Patrio después de ser saqueada



«Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. A toda la gente de Indonesia, soy Sigit Purnomo o Pasha. Hoy es el 30 de agosto de 2025 a las 19.45 en Yakarta. Estoy con mi hermano, mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano, estoy con mi hermano. Eko PatrioLo que Dios quiera, esta noche transmitirá una disculpa directamente a todas las personas indonesias relacionadas con la situación, la condición, la psicología y también la polémica que ha ocurrido recientemente «, comenzó Pasha, citado el domingo 31 de agosto de 2025.

Eko Patrio continuó con un tono lleno de arrepentimiento.

Leer también: ¡Tres fracciones compactas! Gerindra, PDIP y Golkar acordaron que la asignación de DPR se eliminara



«Con plena humildad, Eko Patrio transmitió una disculpa más profunda a la comunidad por los disturbios que surgen debido a las acciones que hice. Escuché todas las aspiraciones de las personas sobre la decepción existente», dijo.

Afirmó que nunca había tenido la intención de empeorar la atmósfera y mucho menos ofender a la comunidad, especialmente a las familias de las víctimas que estaban afligidas debido a los enfrentamientos hace algún tiempo.

«Soy plenamente consciente de que esta situación trae lesiones a la nación, especialmente para las familias de las víctimas que pierden a sus seres queridos, o que deben soportar el sufrimiento debido a las colisiones que ocurren», dijo Eko nuevamente.

Eko también prometió mejorar su actitud en el futuro y realmente mantener el juramento como representante del pueblo.

«Estoy comprometido a llevar a cabo realmente mi papel como representante de las personas con sinceridad, coraje y sigo manteniendo el juramento que he ecogido. Esté juntos cuidando la unidad y la paz de la nación», dijo.

Aunque ha transmitido una disculpa, las reacciones de los ciudadanos son diversas, incluso tienden a ser cínicas. Muchos juzgan la disculpa no surge por la conciencia, sino por las rápidas críticas del público.

«Munddduuurr Koo no está pidiendo a Maappp», comentó un internautor en un tono molesto.

«¿Dónde has estado ayer?» Otro usuario que acusó a Eko llegó tarde a responder a la polémica.

«Después de ver la casa Sahroni Simplemente hicieron esto «, escribió el ciudadano.