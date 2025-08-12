Después de ver a Drakor, ingresó inmediatamente al mundo de la magia de Harry Potter

Yakarta, Viva – Amantes del drama coreano y película Hollywood ahora tiene una nueva razón para sonreír. Warner Bros. Discovery y VIU anunciaron oficialmente la agrupación de los servicios de transmisión de HBO Max y VIU que se lanzarán en el cuarto trimestre de este año en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.

Este paquete es el primero en Asia Pacífico y presenta una combinación del mejor contenido de Hollywood con Asian Premium Entertainment en un paquete de suscripción. Es decir, después del maratón drakor Favorito en VIU, los usuarios pueden moverse inmediatamente a Harry PotterGame of Thrones, o amigos sin dejar el mismo ecosistema OTT. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Los clientes pueden disfrutar de una fila de programas de clase mundial que van desde marcas icónicas como HBO, DC Universo y Harry Potter, hasta dramas coreanos y chinos y originales VIU. En HBO Max, los espectadores pueden acceder a películas de gran éxito como un Minecraft Película y pecadores, la serie HBO original que incluye The Last of Us and the White Lotus.

Mientras que en VIU, existen programas de realidad populares como Running Man y 2 Days 1 Night, dramas chinos como la Ascensión Inmortal y el Amor tienen fuegos artificiales, para los próximos dramas coreanos como mi juventud y taxista 3.

«Siguiendo los beneficios de los consumidores y los negocios probados en el paquete HBO Max en otras partes del mundo, esta nueva oferta de transmisión proporcionará un fuerte valor de entretenimiento para los consumidores en todo el sudeste asiático, y ayudará a fomentar el crecimiento de los clientes y la retención más fuerte», dijo James Gibbons, presidente Warner Bros. Discovery, Asia Pacific, en su declaración, citada el martes, 12 de agosto, 2025.

«Con acceso a dos colecciones complementarias y clase mundial en un paquete de suscripción, los fanáticos locales pueden disfrutar de más opciones, desde películas y series premium de Hollywood hasta contenido asiático local», continuó.

Janice Lee, CEO de VIU y directora gerente de PCCW Media Group, agregó, las asociaciones con Warner Bros. Discovery es un paso adelante interesante para cumplir con la promesa de continuar mejorando las opciones de entretenimiento y cumplir con los gustos de los espectadores que continúan desarrollándose.

«Al combinar el contenido de Hollywood de los programas favoritos de HBO Max y Asian de VIU en un paquete de suscripción, ofrecemos más opciones en programas, acceso más fácil a varios contenidos y más valor en varios tipos de programas», dijo.

Este nuevo paquete estará disponible para compras directas a través de los sitios oficiales de HBO Max y VIU. Los clientes pueden acceder al contenido desde cada servicio por separado, con compatibilidad de contenido, características y dispositivos que variarán según sus servicios. Se anunciarán más detalles en los próximos meses.