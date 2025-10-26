Después de una semana de tratamiento, murieron madre e hijo víctimas de la explosión de gas de melón en Bandung

BandungVIVA – Después de más de una semana de tratamiento intensivo por quemaduras graves, dos víctimas explosión de gas 3 kilogramos de GLP alias gas melón en Babakan Sari, Kiaracondong, ciudad de Bandung, a saber, un Madre y su hijo, murió. Ambos han sido enterrados en el cementerio público de Cibangkong (TPU), Bandung.

El familiar de la víctima, Rizky, confirmó la triste noticia. Dijo que la madre murió primero, seguida por el niño unos días después.

«Su madre murió el 22 de octubre en el Hospital Pindad, mientras que su hijo murió hoy, 26 de octubre, después de ser operado en el Hospital Hasan Sadikin en Bandung», dijo Rizky, el domingo 26 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el marido de la víctima, que también sufrió graves quemaduras, sigue siendo tratado en el hospital. Al trabajador del gas, que también fue víctima, se le permitió regresar a su casa porque sus heridas no eran demasiado graves.

Este desafortunado incidente ocurrió el viernes 17 de octubre de 2025 por la mañana en Jalan Babakan Sari RT 06 RW 07, distrito de Kiaracondong, ciudad de Bandung. Explosión gases para orinar Los 3 kilogramos provocaron que cuatro personas sufrieran quemaduras graves y tuvieran que ser trasladadas de urgencia al hospital.

La explosión acompañada de llamas provocó que los vecinos entraran en pánico y salieran corriendo de sus casas. El fuego incluso quemó parte de la casa de la víctima, provocando daños bastante graves.

Las víctimas de las quemaduras eran el propietario de la casa, Ade Rahmat (50), su esposa Mita (47), su hija Sherly (17) y un vendedor de gasolina que estaba ayudando en el lugar en el momento del incidente.

Informe de Cepi Kurnia/tvOne Bandung