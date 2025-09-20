Después de un vacío de dos años, el evento de modificación Maxi Yamaha vive nuevamente

Semarang, Viva – Celebración de una década de presencia de Maxi Yamaha En Indonesia no ha terminado. Después de la serie de viaje una década y el día de Maxi Yamaha, ahora está presente Canauteraxi 2025.

A diferencia de las dos actividades anteriores, este evento se centró en los pasatiempos modificación motor. Este evento se celebró nuevamente después de un vacío de dos años.

CustomAxi 2025 está programado en seis ciudades principales, a saber, Semarang, Makassar, Bandung, Yakarta, Balikpapan y Medan. La serie de eventos se celebró de septiembre a octubre.

Hay dos clases principales en la competencia, a saber, Super Maxi y Street Maxi. Ambos tienen cuatro categorías, incluidas XMAX, NMAX, Aerox y Lexi.



CustomAxi Semarang Evento 2025

Super Maxi abre oportunidades de modificación exhaustivas para el marco, la suspensión, a los sectores electrónicos. Mientras que Street Maxi solo permite cambios de luz para que la identidad del motor permanezca visible.

«El momento de la emoción por la celebración de una década de Maxi sigue continuando. Después del viaje, una década y el evento del Día de Maxi Yamaha, esta vez invitamos nuevamente a los usuarios de Maxi Yamaha a participar en la actividad CustomAxi 2025 en 6 Ciudades principales», dijo Rifki Maulanan, gerente de relaciones públicas, Yra y Pt Yimm, citada en el sábado, septiembre 2025.

Semarang fue elegido como la primera ciudad con una ubicación en Queen City Mall del 19 al 21 de septiembre. Se confirmó que hasta 80 participantes participaron en la visualización de modificaciones.

Además de las dos clases principales, el comité agregó 15 categorías adicionales. Entre ellos se encuentran la modificación favorita, las mejores publicaciones cinematográficas, para el aspecto tailandés más genial.

No solo mostrando trabajo de modificación, el evento también se llenó de otras actividades. Hay un paseo nocturno, pincel de aire personalizado en vivo, a actuaciones de música.

Los jueces de este año involucraron elementos de medios, constructores profesionales y modificadores locales. Tienen la tarea de evaluar la creatividad de los participantes de manera integral.