Después de un loco atasco de tráfico en Yakarta anoche, hoy se abrieron varias puertas de peaje en la ciudad.

Yakarta, Viva – atascos de tráfico severos que alcanzaron una serie de cierre. Puerta de peaje En la ciudad, el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, comenzó a recibir tratamiento.

Leer también: El culpable de Jammed Yakarta esta noche reveló, la causa resultó …



Jasa Marga Asegúrese de que una serie de puertas de peaje (GT) que se habían cerrado ahora se volvieron a abrir parcialmente para descomponer densidad vehículo. Esto fue revelado por el gerente general senior de JMT, Widiyatmiko Nursejati.

«Anticipando la densidad de tráfico, varias puertas de peaje en la ciudad se vuelven a abrir parcialmente», dijo, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: 3 vehículos en la carretera de peaje Cipularang, el auto de la grúa fue atropellado por un autobús hacia el carril opuesto



Desde 08.30 WIB, GT Kuningan 1 y GT Semanggi 2 han vuelto a la operación con un carril que se puede cruzar. GT Senayan también se abrió parcial con dos carriles, mientras que GT Semanggi 1 opera un carril. Para GT Slipi 1, se ha abierto completamente, mientras que GT Semanggi 2 solo puede ser normal después de que se complete la Ingeniería de Tráfico de Contraflow.

Para mantener la suavidad, Jasa Marga agrega oficiales de asistencia de tapping en la ubicación y preparando a los lectores móviles para acelerar las transacciones. «Continuamos evaluando y coordinando con la policía y las partes interesadas relacionadas durante el proceso de reparación», dijo Widiyatmiko.

Leer también: Rano Karno afirma que los ensayos de prueba GT Fatmawati hacen que la TB Simatupang disminuyó el 24 por ciento



Afirmó que este esfuerzo de mitigación se llevó a cabo para que la aceleración de la mejora de la carretera continuara sin sacrificar la comodidad del usuario. «Pedimos disculpas por el impacto de la densidad que, ya que ayer no fue cómoda por los usuarios de la carretera», continuó.

Aun así, Jasa Marga todavía apeló a los usuarios de peaje para anticipar la densidad potencial en la sección Cawang -Tomang -Pluit. Se pueden llegar a otras alternativas a través de la red de peaje JORR2 que está conectada con diversos acceso a la ciudad al centro de la ciudad y viceversa.

Reportado anteriormente, congestión Se tomó en serio el área alrededor del edificio DPR/MPR, Central Yakarta, el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025. La policía se aseguró de que el culpable fuera el cierre temporal de la puerta de peaje Semanggi 1 que estaba en proceso de reparación.

El director de tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta, el Comisionado de Policía Komarudin, dijo que esta condición tendría lugar en los próximos días. «Informe a la comunidad de inmediato. Este es el impacto de la congestión porque la puerta de peaje Semanggi 1 actualmente está cerrada durante los próximos días», dijo Komarudin.

El cierre hace que el flujo del vehículo se desvíe a la puerta de peaje Semanggi 2. Sin embargo, en la puerta solo se puede usar una subestación porque el resto todavía está en la etapa de mejora. Como resultado, las largas colas son inevitables.

«La puerta de peaje Semanggi 1 es la etapa de mejora debido al impacto de la quema de ayer. Luego, Semanggi 2 también, que solo puede usarse una subestación», dijo Komarudin.