Después de Taylor Swift Boost, la NFL se centra en las fanáticas femeninas

No se puede negar eso Taylor Swift ha cambiado la cara del fútbol, ​​o al menos de su afición. Desde que la megaestrella del pop apareció en un juego de los Kansas City Chiefs en septiembre de 2023 para apoyar a su nuevo novio, el ala cerrada Travis Kelce, NFL La audiencia entre las mujeres jóvenes se ha disparado. Los juegos en los que se ve a Miss Americana aumentan regularmente en todos los grupos demográficos femeninos, desde adolescentes hasta edad universitaria y mayores de 35 años, según las calificaciones de Nielsen y NBC. Con la poderosa pareja anunciando su compromiso en agosto, es probable que la afluencia de nuevos fanáticos del fútbol solo crezca, y el ecosistema de la NFL está cambiando para servir a esta apasionada base femenina. Así es como el fútbol está atrayendo a más mujeres a sintonizarlo (y gastar dinero).

Tomando el campo

Desde árbitros hasta cazatalentos y asistentes con iPad, los puestos de trabajo en el campo están siendo ocupados cada vez más por mujeres. Esta temporada, 358 mujeres ocupan puestos de entrenadora y operaciones de fútbol en la liga, frente a solo 92 en 2020. “El objetivo es la normalización y el equilibrio”, dice Sam Rapoport, consultor de diversidad e inclusión de la NFL y creador del NFL Women’s Forum. “No soy un gran defensor de ‘El futuro es femenino’. Creo que el futuro está equilibrado”. Esto está en línea con el creciente interés que la liga está viendo por parte de las mujeres: las cifras de una encuesta deportiva SSRS de 2025 muestran que el 47% de la base de fanáticos de la NFL de EE. UU. son mujeres, y las mujeres representan el 40% del crecimiento internacional de la liga.

Los anuncios no son sólo para hombres

Sí, la mayor parte de los anuncios que se publican durante los juegos de la NFL todavía venden cerveza light, apuestas deportivas y comida chatarra. Pero los espectadores con ojos de águila notaron algunos puntos durante la Semana 1 que contradecían la convención centrada en los hermanos. Pampers fue un anunciante durante la primera semana de juegos dominicales, dirigido a las espectadoras que invariablemente hacen la mayoría de las compras para bebés. Hyundai también estrenó un anuncio de Palisade protagonizado por Parker Posey durante el primer juego de la temporada, confiando en el carisma de la estrella de “White Lotus” en contraposición a los elementos básicos de los anuncios de fútbol como los atletas y comediantes retirados. «Cuando piensas en las familias, ellas influyen en alrededor del 80% de las decisiones de compra de automóviles», dice Kate Fabian, directora de comunicaciones de marketing de Hyundai Motor America. «Por eso es importante para nosotros conectarnos con las mujeres. La NFL es el escenario cultural más importante en muchos aspectos. Es donde las familias y las comunidades se unen».

Una nueva voz

Kate Scott hizo historia en la NFL como la primera mujer en convocar un partido de temporada regular para Westwood One, el socio de radio oficial de la liga, el 28 de septiembre. «Es un honor increíble. Crecí escuchando fútbol americano en la radio con mi papá», dice Scott. Y el paso de gigante hacia la representación no se le escapa.

“Llevo conmigo a muchas mujeres que he conocido a lo largo de los años cuando estoy en una cabina de transmisión, porque sé que a muchas mujeres antes que yo les hubiera encantado hacer esto, pero era demasiado pronto”, dice. «Se adelantaron a su tiempo».

¿Y la respuesta de los hombres? “Algunos son muy honestos y me dicen: ‘Al principio te odiaba, pero ahora mi hija está prestando mucha más atención al deporte’”, dice Scott. “Siempre habrá gente que dude de que puedas hacerlo simplemente por ser mujer”, añade. «Así que trabaja duro y demuestra que están equivocados».

La moda se encuentra con la base de fans

La mercancía no es sólo la máxima expresión de la lealtad al equipo, sino también un gran negocio que genera miles de millones de dólares para la NFL. Para algunas fans, sin embargo, los estilos para mujeres dejan mucho que desear.

“Todo lo que tengo lo compré en la sección de hombres, porque no usaba el tipo de ropa que tenían para mujeres”, dice Zara Terez Tisch, cuya línea de ropa Terez apunta a llevar la indumentaria deportiva en una dirección diferente. Tisch ahora se está asociando con la NFL para producir equipo con licencia oficial. La colaboración de la liga con Off Season también surgió de manera orgánica: la cofundadora Kristin Juszczyk estaba haciendo ropa personalizada para el día del juego para las esposas de los jugadores, luego creó una chaqueta para Swift, y el resto es historia.

«Nunca supe que quería estar en la categoría de deportes, pero nuestra misión siempre ha sido unir a la gente», dice Tisch. «En las industrias dominadas por los hombres, debemos celebrar a las mujeres detrás de los atletas, a las mujeres en casa, a las mujeres en el campo y a las mujeres en el equipo».