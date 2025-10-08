Después de Tangerang del Sur, las escuelas internacionales en el norte de Yakarta también fueron aterrorizadas por bombas, los perpetradores pidieron 480 millones de rupias a través de criptomonedas.

Yakarta, Viva – La amenaza de bomba terrorista vuelve a causar conmoción. Después del incidente en Tangerang del Sur, ahora le toca el turno escuela internacional en el área Kelapa Gading, Norte de Yakartacual es el objetivo.

Sin paliativos, los perpetradores pidieron un rescate de 30.000 dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 480 millones a pagar a través de la moneda cripto-. El mensaje de la amenaza fue recibido por el colegio en la madrugada del miércoles 8 de octubre de 2025.

«Los perpetradores pidieron un rescate a través de criptomonedas, el valor fue de alrededor de 30 mil dólares», dijo el jefe de policía de Kelapa Gading, el comisionado de policía Seto Handoko.

El mensaje terrorista fue enviado desde el número con el código de país de Nigeria. La policía sospecha que los perpetradores utilizaron la red internacional y ahora se están coordinando con la Asociación Criptográfica de Indonesia para rastrear las transacciones solicitadas.

«Solicitaron una transferencia a través de criptomonedas a una de las direcciones de la billetera. Nos hemos coordinado con las criptomonedas para rastrear e investigar más a fondo», dijo.

Tan pronto como se recibió el informe, el equipo de Jibom Gegana Polda Metro Jaya junto con la comisaría de policía de Kelapa Gading inmediatamente actuaron rápidamente. Peinaron el área de la Escuela Intercultural del Norte de Yakarta (NJIS) en Jalan Bukit Gading Raya a las 00.15 WIB.

«El control inicial se llevó a cabo en la planta baja y fuera de la escuela, dirigido por la Unidad de Investigación Criminal del AKP Kiki Tanlim acompañado por la seguridad de la escuela», dijo Seto.

El barrido dura unos 15 minutos y los resultados son nulos. No hubo objetos sospechosos ni explosivos en todas las áreas escolares.

«A las 00.30 horas se completó la actividad de control. Los resultados son seguros, no se encontraron objetos sospechosos. La situación está controlada», dijo.

La policía ahora está buscando a los perpetradores sospechosos de utilizar redes en todo el país para sembrar el terror a través de mensajes digitales. Se pidió a la escuela que permaneciera alerta e informara de inmediato si surgiera una amenaza similar.

«Se continúan llevando a cabo investigaciones para garantizar el origen del mensaje y tomar medidas enérgicas contra los perpetradores. Nos aseguramos de que la seguridad de los ciudadanos y estudiantes siga siendo una prioridad», dijo Seto.

Anteriormente se informó que la Policía del Distrito de South Tangerang (Policía de South Tangerang) se aseguró de que la situación fuera segura después de que dos escuelas internacionales en la región fueran aterrorizadas con bombas el martes 7 de octubre de 2025.

Los dos lugares que recibieron la amenaza fueron la escuela Yakarta Nanyang en Pagedangan, Tangerang Regency, y la escuela intercultural Mentari en el área de Bintaro, distrito de Pondok Aren. Tan pronto como se recibió el informe, la policía actuó rápidamente.