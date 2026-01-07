¡Después de su ausencia, el vicegobernador de Babel Hellyana finalmente respondió a la convocatoria de Bareskrim! Esto es lo que dijo

Yakarta, VIVA – La condición de sospechoso en el caso del presunto diploma falso no disuade al vicegobernador de las islas Bangka Belitung (Babel) Hellyana, evitando procedimientos legales.

Finalmente cumplió con la citación de los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (Departamento de Investigación Criminal) La policía y vino al edificio. Bareskrim PolriSur de Yakarta, miércoles 7 de enero de 2026. Acompañado de su asesor jurídico, manifestó su disposición a pasar por todas las etapas del examen y respetar el proceso legal en curso.

Hellyana enfatizó que no había ninguna intención maliciosa en el caso en su contra. También asegura que ninguna de las partes resulte perjudicada. Según él, todos los documentos utilizados en las contiendas políticas fueron previamente verificados por la Comisión Electoral General (KPU).

«Tengo que decir que no hay intenciones maliciosas aquí. Por lo tanto, no hay intenciones maliciosas y tampoco lo sabemos. Porque en el momento de la nominación del DPRD, la nominación de Regente en 2018, fue verificado por la KPU y presentamos las actas», dijo.

También consideró que el caso era en realidad sólo una cuestión administrativa. Hellyana admitió que se sorprendió cuando el problema terminó en un proceso penal y consideró que había vivido una criminalización.

«La cronología es que en 2024, cuando queremos legalizarlo, el campus cerrará. Entonces, por eso, no tuvimos tiempo en ese momento porque estábamos ocupados, porque yo también era el líder del DPRD, así que no tuve tiempo de ir al Ministerio de Educación Superior para encargarnos de la legalización», dijo.

Además, Hellyana reveló que hubo un error en la entrada de datos que se descubrió después de una doble verificación con el Ministerio de Educación Superior. Incluso dijo que había obtenido información del campus confirmando que efectivamente había estudiado allí.

«Así que incluso ahora la posición es que en realidad no quiero involucrarme en polémicas. No quiero que se vuelva aún más caótico», dijo.

En medio del proceso legal en curso, Hellyana también admitió que sintió un impacto directo en su puesto como vicegobernadora de Bangka Belitung. Dijo que el gobernador había limitado su espacio de movimiento, incluida la eliminación de una serie de instalaciones que se suponía que apoyarían el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, Hellyana enfatizó que continuará siguiendo todo el proceso legal y entregará el manejo del caso completamente a las autoridades.