Después de sólo un mes en el cargo, Purbaya es el ministro más querido por el público porque…

Jacarta – Ministro Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa surgió como el ministro favorito del público con una evaluación positiva que alcanzó el 83,7 por ciento.

Esto se basa en la última investigación de Indonesia Social Insight (IDSIGHT) que captura el nivel de satisfacción del público con las empleadas domésticas. Presidente Prabowo Subianto después de un año de dirigir el gobierno.

«Aunque sólo lleva un mes en el cargo, el Ministro de Finanzas Purbaya es la figura favorita del público entre los asistentes del presidente Prabowo», dijo el director de comunicaciones de IDSIGHT, Johan Santosa, el jueves 23 de octubre de 2025.

Dijo que el cambio de Ministro de Finanzas de Sri Mulyani había provocado pesimismo. Sin embargo, el estilo sencillo y firme de Purbaya y su salida al campo hicieron que el público tuviera nuevas esperanzas.

Su avance al canalizar 200 billones de rupias del exceso de saldo presupuestario (SAL) al banco Himbara para crédito productivo fue visto por el público como un verdadero paso para salvar la economía popular.

«Las críticas de Purbaya sobre el impuesto especial a los cigarrillos y su enfado por la lenta construcción de la refinería de Pertamina han recibido un amplio apoyo público. Purbaya también prometió un crecimiento económico del 6-8% y una invitación a la generación Z a enriquecerse juntos», dijo.

Además de Purbaya, el ministro de Agricultura, Amran Sulaiman, ocupó el segundo lugar con una valoración positiva del 72,3 por ciento, gracias a un aumento en la producción de alimentos de hasta 33,1 millones de toneladas de arroz a lo largo de 2025.

En tercer lugar, el ministro de Religión, Nasaruddin Umar, obtuvo el 60,2 por ciento gracias a su trabajo para mantener la armonía y su rápida respuesta al colapso del internado islámico de Al-Khoziny.

También llamó la atención el ministro coordinador de Infraestructura, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), con un 58,7 por ciento, considerado por el público como una figura joven potencial como futuro líder potencial.

Mientras tanto, el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi (57,4%) y el Ministro de Defensa, Sjamsoeddin (53,8%) fueron considerados exitosos en mejorar la comunicación pública y fortalecer la posición de Indonesia en el escenario global.

Los hallazgos de la investigación IDSIGHT se llevaron a cabo analizando las respuestas al contenido de las redes sociales del presidente y vicepresidente del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2025, desde las plataformas Instagram, X/Twitter, página de Facebook y Tiktok.

Según el informe Indonesian Digital Data de 2024, estas cuatro plataformas de redes sociales son las más utilizadas por los indonesios. Dado que las características del usuario de cada plataforma son diferentes, se espera que la combinación produzca una imagen más objetiva.